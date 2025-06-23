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ТАСС

Путин назвал ситуацию на Украине трагедией, происходящей по вине Запада

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Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Президент Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме.
Источник изображения: © РИА Новости Алексей Даничев

Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями в мире, подчеркнул президент

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обвинил Запад в происходящей на Украине трагедии.

"Все, что связано с тем, что происходит, с трагедией, которая происходит на Украине, это не результат нашей работы. Это результат работы тех, кто не хочет мириться с глобальными изменениями, происходящими в мире", - указал российский лидер на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

При этом Путин напомнил, что "прежняя администрация США прямо сказала о том, что она истратила на этот переворот [на Украине] миллиарды долларов".

Президент РФ отметил, что в администрации бывшего американского лидера Джо Байдена "без стеснения, публично об этом сказали". "И наши действия направлены были на то, чтобы защитить часть населения, которое считало себя кровно и духовно связанной с Россией, с российской культурой и народом. Имею в виду людей, проживающих в Крыму", - пояснил он.

Российский лидер отметил, что Россия предприняла попытки урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины, в Донецке, в Луганске. "Однако, опять же, действуя с позиции силы, наши в данном случае идеологические противники попытались решить этот вопрос опять вооруженным путем, развернув боевые действия в Донецке, в Луганске, в Донбассе. Не мы развернули боевые действия!" - сказал Путин.

Он сделал акцент на том, что после того, как "часть населения Украины на юго-востоке страны не признала результатов этого переворота и не признала власть заговорщиков и лиц, которые совершили этот госпереворот, против них развернули боевые действия". "Мы пытались договориться мирным путем, склеить ситуацию, но наши "партнеры", так их назовем в кавычках теперь уже, как выяснилось позднее, затеяли эти мирные переговоры только для того, чтобы накачать Украину оружием и продолжить эти боевые действия. В конце концов, это вынудило нас признать независимость этих республик - и Луганска, и Донецка", - разъяснил логику событий президент, напомнив, что Россия восемь лет не признавала независимость Донцкой и Луганской народных республик. "Пытались договориться, но нас вынудили признать их независимость, а потом начать оказывать им поддержку, в том числе и вооруженную поддержку для того, чтобы положить конец войне, развязанной нашими противниками на Западе и теми, на кого они опирались и опираются сейчас на Украине - крайними националистами и неонацистами", - заключил Путин. 

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Путин Владимир
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