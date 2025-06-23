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ТАСС

Путин: Россия будет оснащать свою армию по последнему слову техники

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Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160
Сотрудник завода в цехе производства первых образцов модернизированного Ту-160.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Егор Алеев

В целом оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп, заявил президент РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Россия будет на новой технологической базе повышать боевые возможности вооруженных сил, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Глава государства подчеркнул, что недорогие беспилотники стали эффективным средством поражения дорогостоящей военной техники. "Экономическая эффективность обеспечения безопасности - решение задач в сфере обороны. Ярким примером здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники, - отметил он.

Российский лидер добавил, что и собственный негативный опыт будет учтен. "Все идет в копилку для принятия правильных решений в необходимых для нас направлениях", - подчеркнул он.

"В целом наш оборонно-промышленный комплекс набрал хороший темп, предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники. И вновь подчеркну, мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружений и оборудования, которые на практике, в боевых условиях доказывают свою эффективность", - продолжил президент.

Путин также подчеркнул, что РФ будет развивать сотрудничество с дружественными странами в военно-технической сфере. "При этом намерены развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными странами, причем речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но и о совместных разработках, подготовке кадров, создании предприятий и производственных мощностей "под ключ", - указал он.

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС. 

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