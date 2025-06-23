ГК «Ростех» прорабатывает проект Ил-96 с двумя отечественными двигателями ПД-35

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Госкорпорация «Ростех» в настоящее время рассматривает возможность создания двухдвигательного, более экономичного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96 с новыми российскими двигателями ПД-35. Опытный образец авиадвигателя – демонстратора технологий успешно прошел первый этап испытаний в 2024 году.

В настоящее время Ил-96 активно эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия». Кроме того, российскими авиаконструкторами создан модернизированный Ил-96-400М, который совершил первый полет в 2023 году. Пассажирский Ил-96-400М дополнит линейку гражданских самолетов ОАК.

Примечательно, что Россия обладает технологией создания лопаток, являющихся одними из самых наукоемких и сложных в изготовлении компонентов газотурбинных силовых установок. Таким образом, Россия входит в 5% стран, способных производить эти компоненты. В одном двигателе может насчитываться более трех тысяч различных лопаток: от миниатюрных лопаток компрессора, высота которых составляет около 20 мм, до лопаток вентилятора двигателя высотой более метра. Например, высота рабочей лопатки вентилятора двигателя ПД-35 составляет 1,3 метра.

На российских предприятиях производятся сотни типов компрессорных и турбинных лопаток для авиационных двигателей. Непрерывно растут темпы и объемы выпуска этих деталей для силовых установок, которыми оснащаются отечественные самолеты и вертолеты.