Войти
Военное обозрение

ГК «Ростех» прорабатывает проект Ил-96 с двумя отечественными двигателями ПД-35

733
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Госкорпорация «Ростех» в настоящее время рассматривает возможность создания двухдвигательного, более экономичного широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета Ил-96 с новыми российскими двигателями ПД-35. Опытный образец авиадвигателя – демонстратора технологий успешно прошел первый этап испытаний в 2024 году.

В настоящее время Ил-96 активно эксплуатируется специальным летным отрядом «Россия». Кроме того, российскими авиаконструкторами создан модернизированный Ил-96-400М, который совершил первый полет в 2023 году. Пассажирский Ил-96-400М дополнит линейку гражданских самолетов ОАК.

Примечательно, что Россия обладает технологией создания лопаток, являющихся одними из самых наукоемких и сложных в изготовлении компонентов газотурбинных силовых установок. Таким образом, Россия входит в 5% стран, способных производить эти компоненты. В одном двигателе может насчитываться более трех тысяч различных лопаток: от миниатюрных лопаток компрессора, высота которых составляет около 20 мм, до лопаток вентилятора двигателя высотой более метра. Например, высота рабочей лопатки вентилятора двигателя ПД-35 составляет 1,3 метра.

На российских предприятиях производятся сотни типов компрессорных и турбинных лопаток для авиационных двигателей. Непрерывно растут темпы и объемы выпуска этих деталей для силовых установок, которыми оснащаются отечественные самолеты и вертолеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-96
ПД-35
Компании
ОАК
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска