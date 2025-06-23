The Aviationist: Над Сирией заметили секретный израильский БПЛА RA-01
Над Голанскими высотами заметили секретный израильский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) RA-01. Об этом со ссылкой на видеоматериалы, распространившихся в соцсетях, сообщает блог The Aviationist.
«Хотя качество видео и расстояние скрывают многие детали, дрон на видео, по-видимому, соответствует характеристикам аппарата, ранее замеченного в 2024 году», — говорится в публикации.
Отмечается, что БПЛА используется Военно-воздушными силами (ВВС) Израиля для секретных операций. По данным издания, дальность полета изделия позволяет ему осуществлять миссии в отдаленных регионах, в частности в Иране. Согласно The Aviationist, ВВС Израиля может располагать целым флотом готовых к боевой эксплуатации RA-01.
В октябре прошлого года издание TWZ со ссылкой на утечку документов разведки США, распространившуюся по соцсетям, сообщило, что у Израиля есть секретный стелс-беспилотник RA-01, используемый для тайных миссий.
Изучив возможное местоположение реактивного беспилотника, в публикации пришли к выводу, что его размах крыльев не превышает 70 футов (21 метр). В TWZ допустили, что по аэродинамической схеме и функциям RA-01 напоминает летательные беспилотные аппараты HA-10 или RQ-170.