Войти
Интерфакс-АВН

Путин отмечает возрастающую конкурентоспособность холдингов, способных решать и военные, и гражданские задачи

655
0
+1
Сборка вертолётов Ми-8/17 и "Ансат" на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга "Вертолёты России"
Сборка вертолётов Ми-8/17 и "Ансат" на Казанском вертолетном заводе (КВЗ) холдинга "Вертолёты России".
Источник изображения: president.tatarstan.ru

Санкт-Петербург. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте, все более конкурентными являются холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи.

"В современном мире уже все меньше и меньше идёт разделение между оборонно-промышленным комплексом и гражданскими отраслями экономики, в некоторых странах вообще нет никакой разницы", - сказал Путин во время пленарного заседания ПМЭФ.

По его словам, одним из ключевых принципов структурного обновления экономики и укрепления суверенитета РФ является технологичность на всех этапах: "от разработки производств до логистики, закупок и обеспечения конкретных подразделений".

"Нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их в сферу обороны и безопасности. Там, где возможно - добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса в гражданском секторе, наладить выпуск продукции двойного назначения", - подчеркнул глава государства.

"Нам нужно уходить от деления компаний на чисто оборонно-промышленные и предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте", - считает президент.

Он отметил, что ситуация развивается так, что "все более конкурентными являются высокотехнологичные холдинги, способные решать как военные, так и гражданские задачи".

Путин отметил важность скорости этих изменений.

"Сегодня у лидеров глобального бизнеса, в том числе у некоторых наших компаний, время от идеи до реализации в продукт сократилось до кварталов или даже месяцев, а сроки от производства до получения продукта потребителями уже идут не на недели, а на дни. Сфера обороны и безопасности должна ориентироваться именно на такие стандарты", - подчеркнул он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска