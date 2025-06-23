Войти
ТАСС

Баканов обсудил с Воробьевым перспективные области сотрудничества

596
0
0
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Гендиректор Роскосмоса поблагодарил губернатора Московской области за содействие

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили дальнейшие направления сотрудничества госкорпорации и региона, в том числе использование непрофильных земельных и имущественных активов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества госкорпорации и Подмосковья. Среди поднятых тем - развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест на расположенных в регионе предприятиях ракетно-космической отрасли, решение социальных вопросов. Еще одно перспективное направление взаимодействия - эффективное использование земель и имущества, относящихся к категории непрофильных активов", - сказали там.

Воробьев подчеркнул важность создания новых рабочих мест и, соответственно, увеличения суммы поступающих в бюджет региона налогов. По его словам, в организациях ракетно-космической отрасли Подмосковья заняты более 30 тыс. человек: это НПО имени Лавочкина в Химках и РКК "Энергия" в Королеве, Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами. "Сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны", - сказал он.

Баканов поблагодарил губернатора Московской области за содействие Роскосмосу. "Московская область всегда была нашим стратегическим партнером, поскольку на территории области расположены ключевые предприятия ракетно-космической отрасли. Хочу поблагодарить Вас, Андрей Юрьевич, за системную поддержку инициатив госкорпорации", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска