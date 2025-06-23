Баканов обсудил с Воробьевым перспективные области сотрудничества

Гендиректор Роскосмоса поблагодарил губернатора Московской области за содействие

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили дальнейшие направления сотрудничества госкорпорации и региона, в том числе использование непрофильных земельных и имущественных активов. Об этом сообщили в Роскосмосе.

"Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов и губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества госкорпорации и Подмосковья. Среди поднятых тем - развитие высокотехнологичных производств, создание новых рабочих мест на расположенных в регионе предприятиях ракетно-космической отрасли, решение социальных вопросов. Еще одно перспективное направление взаимодействия - эффективное использование земель и имущества, относящихся к категории непрофильных активов", - сказали там.

Воробьев подчеркнул важность создания новых рабочих мест и, соответственно, увеличения суммы поступающих в бюджет региона налогов. По его словам, в организациях ракетно-космической отрасли Подмосковья заняты более 30 тыс. человек: это НПО имени Лавочкина в Химках и РКК "Энергия" в Королеве, Центр подготовки космонавтов и Центр управления полетами. "Сегодня мы обсудили, где бы могли более тесно сотрудничать, совместно развивать высокотехнологичные производства, столь важные для страны", - сказал он.

Баканов поблагодарил губернатора Московской области за содействие Роскосмосу. "Московская область всегда была нашим стратегическим партнером, поскольку на территории области расположены ключевые предприятия ракетно-космической отрасли. Хочу поблагодарить Вас, Андрей Юрьевич, за системную поддержку инициатив госкорпорации", - сказал он.