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Flotprom

Капитальный ремонт южнокорейской подлодки завершился на месяц раньше срока

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Компания Hyundai Heavy Industries (HHI) успешно завершила капитальный ремонт дизель-электрической подводной лодки "Юн Бон-хиль" и передала ее ВМС Южной Кореи на 35 дней раньше запланированного срока. Об этом в пятницу, 20 июня, сообщает Naval News со ссылкой на пресс-службу HHI.

Работы на борту субмарины официально начались на верфи в Ульсане 30 января 2024 года. Представители HHI отметили, что в рамках работы выполнено в общей сложности 1620 операций по техническому обслуживанию, что стало для компании самым масштабным проектом по капитальному ремонту. При этом 360 задач оказались незапланированными, необходимость в которых возникла по ходу выполнения работ.

ДЭПЛ "Юн Бон-хиль", Южная Корея

HD Hyundai Heavy Industries


"Юн Бон-хиль" – пятая подлодка класса KSS-II, построенная HHI для южнокорейского флота по модифицированному немецкому проекту "Тип-214". С момента поставки в июне 2016 года она доказала свои возможности в многих миссиях, включая совместные учения с американскими ВМС.

"Эта досрочная передача отремонтированной субмарины, последовавшая за своевременной поставкой флоту новейшей ДЭПЛ "Син Чхэхо" класса KSS-III, – еще одно свидетельство наших возможностей в строительстве и обслуживании подводных лодок, – заявил руководитель подразделения военно-морского и специального судостроения Hyundai Heavy Industries Вон-хо Джу. – Мы продолжим вносить вклад в национальную безопасность в качестве ключевого партнера южнокорейских ВМС".

Naval News обращает внимание, что в то же время HHI ускоряет разработку различных подводных лодок для экспорта, включая модель водоизмещением 1500 тонн для Перу, а также варианты водоизмещением 2300 тонн и 800 тонн, чтобы расширить свое присутствие на мировом рынке подводных лодок.

Длина подлодки "Юн Бон-хиль" составляет 65,3 метра, ширина – 6,3 метра, подводное водоизмещение – 1800 тонн. Субмарина оснащена воздухонезависимой энергетической установкой, позволяющей оставаться под водой до двух недель. Арсенал включает крылатые ракеты собственной южнокорейской разработки для нанесения ударов по наземным целям, а также 533-мм торпеды.

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