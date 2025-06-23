Показаны кадры применения ВС РФ кумулятивно-термобарических боеприпасов, размещаемых на FPV-дронах

Источник изображения: topwar.ru

В сети показаны кадры, на которых можно увидеть применение тандемных (кумулятивно-термобарических) боеприпасов, размещаемых нашими бойцами на оптоволоконных FPV-дронах.

Как можно увидеть на опубликованных кадрах, вследствие поражения таким боеприпасом с легкостью отрывается башня танка ВСУ, после чего эффектно взрывается боекомплект, не оставляя боевой машине и ее экипажу ни малейших шансов.

Устанавливаемые на беспилотники термобарические боеприпасы демонстрируют чрезвычайную эффективность. В частности, дроны «Молния», снаряженные гранатами от огнемета «Шмель», способны сложить небольшое здание. В то же время кумулятивные гранаты всех калибров, по сути, обрели второе рождение, став основой ударных FPV-дронов.

С относительно недавнего времени термобарическими боеприпасами, помимо FPV-дронов, начали снаряжать барражирующие боеприпасы «Ланцет». Кроме того, на «Ланцетах» появились лидары, определяющие расстояние до цели для выбора оптимального расстояния срабатывания БЧ. Это позволило значительно снизить количество несрабатываний при ударе по противокумулятивным решеткам и сеткам.

Таким образом, очевидно, что российские FPV-дроны и барражирующие боеприпасы беспрерывно совершенствуются, становятся более смертоносными и невосприимчивыми к воздействию РЭБ противника. Также российский ОПК наращивает объемы производства беспилотников, что не может не отразиться на обстановке на линии боевого соприкосновения.