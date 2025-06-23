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ЦАМТО

ВВС Германии намерены закупить новые БЛА "Херон TP"

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Беспилотник Heron TP
Беспилотник Heron TP.
Источник изображения: janes.com

ЦАМТО, 20 июня. Командование ВВС Германии планирует приобрести еще три средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Херон TP" израильской компании Israel Aerospace Industries.

По данным источников ресурса Hartpunkt, в настоящее время ведется подготовка предложения в парламент о закупке БЛА в рамках межправительственного соглашения с Израилем. Стоимость заказа оценивается в 25 млн. евро (29 млн. долл.). Согласно данным Hartpunkt, новые БЛА будут оснащены системой радиоэлектронной разведки для обнаружения РЛС и средств связи.

Эта покупка увеличит парк БЛА "Херон TP", который эксплуатируют ВВС Германии, до восьми единиц, включая пять полученных ранее в лизинг. Как сообщается, данные аппараты в перспективе также будут выкуплены, что предусмотрено базовым контрактом.

Ожидается, что шесть БЛА будут размещены на авиабазе "Ягель" в Шлезвиг-Гольштейне, а два – на израильской базе "Тель-Ноф", где находится смешанная немецко-израильская эскадрилья, которая является учебным подразделением для немецких операторов "Херон TP".

Если контракт будет подписан вскоре после летних парламентских каникул, поставка может быть выполнена в течение двух лет.

На текущий момент налет поставленных ВВС Германии БЛА "Херон TP" превышает 50 тыс. часов в Афганистане и более 21 тыс. часов в Мали.

Несколько недель назад командование ВВС Германии объявило о намерении развернуть БЛА "Херон TP" для поддержки операции Baltic Sentry в Балтийском море для защиты критически важной подводной инфраструктуры государств-членов НАТО. Благодаря наличию камер высокого разрешения и РЛС БЛА будут осуществлять мониторинг морских путей сообщения в Балтийском море. Полученная информация в режиме реального времени будет передаваться на системы НАТО.

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