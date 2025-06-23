ВВС Германии намерены закупить новые БЛА "Херон TP"

ЦАМТО, 20 июня. Командование ВВС Германии планирует приобрести еще три средневысотных БЛА большой продолжительности полета "Херон TP" израильской компании Israel Aerospace Industries.

По данным источников ресурса Hartpunkt, в настоящее время ведется подготовка предложения в парламент о закупке БЛА в рамках межправительственного соглашения с Израилем. Стоимость заказа оценивается в 25 млн. евро (29 млн. долл.). Согласно данным Hartpunkt, новые БЛА будут оснащены системой радиоэлектронной разведки для обнаружения РЛС и средств связи.

Эта покупка увеличит парк БЛА "Херон TP", который эксплуатируют ВВС Германии, до восьми единиц, включая пять полученных ранее в лизинг. Как сообщается, данные аппараты в перспективе также будут выкуплены, что предусмотрено базовым контрактом.

Ожидается, что шесть БЛА будут размещены на авиабазе "Ягель" в Шлезвиг-Гольштейне, а два – на израильской базе "Тель-Ноф", где находится смешанная немецко-израильская эскадрилья, которая является учебным подразделением для немецких операторов "Херон TP".

Если контракт будет подписан вскоре после летних парламентских каникул, поставка может быть выполнена в течение двух лет.

На текущий момент налет поставленных ВВС Германии БЛА "Херон TP" превышает 50 тыс. часов в Афганистане и более 21 тыс. часов в Мали.

Несколько недель назад командование ВВС Германии объявило о намерении развернуть БЛА "Херон TP" для поддержки операции Baltic Sentry в Балтийском море для защиты критически важной подводной инфраструктуры государств-членов НАТО. Благодаря наличию камер высокого разрешения и РЛС БЛА будут осуществлять мониторинг морских путей сообщения в Балтийском море. Полученная информация в режиме реального времени будет передаваться на системы НАТО.