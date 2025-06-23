Украина разработала и протестировала на российских целях ракету, которой недостает всей Европе. На что способен "Сапсан"? (iHNed.cz, Чехия)

iHNed: на Украине объявили о разработке новой баллистической ракеты "Сапсан"

Зеленский объявил о разработке новой баллистической ракеты "Сапсан", по характеристикам приближенной к российским "Искандерам", пишет iHNed. По словам экспертов, она будет сложной целью для российской ПВО. Наладить серийное производство этого оружия Киев намерен уже во второй половине года.

Мартин Эгл

Ракеты, запускаемые по целям с самолетов и с наземных носителей, при взгляде на текущий ирано-израильский вооруженный конфликт и на обстрелы Украины Россией выглядят оружием, имеющим огромное значение. Так же важны ракеты, используемые для обороны от них, что подтверждает израильская система Iron Dome.

Если разработать и ввести в эксплуатацию эффективную противоракетную систему весьма сложно, то разработать ракету, запускаемую с земли, чуть проще, особенно если в распоряжении есть завод, когда-то выпускавший продукцию, а также ученые пенсионного возраста, которых можно привлечь к разработкам. У Украины все это есть, и теперь она стала второй европейской страной, после России, которая получила новую баллистическую ракету и в мае испытала ее на цели на расстоянии 300 километров.

Баллистические ракеты, которые применяет, например, Иран для ударов по Израилю, летят по параболической, заранее заданной траектории, и их довольно просто обнаружить радару. Однако некоторые могут иметь маневрирующую боеголовку, что осложняет оборону от них. Армии НАТО не располагают подобным конвенциональным оружием, запускаемым с наземных носителей, за исключением ракет ATACMS, дальность которых достигает 300 километров, а также ракет большой дальности, которыми располагает Турция. НАТО полагается в основном на ракеты, запускаемые с самолетов. Успешная израильская кампания по ликвидации наземных носителей иранских ракет обнажает их слабые стороны.

Однако на прошлой неделе Владимир Зеленский подтвердил то, о чем эксперты догадывались уже давно: Украина, которая в начале 2022 года располагала ограниченными запасами баллистических ракет "Точка-У" еще советских времен, разработала новую ракету. Она получила название "Сапсан".

Разработка продолжалась два десятилетия, и проект назывался "Грим-2". При работе использовался опыт ракетного завода в Днепропетровске (украинское название – Днепр), который когда-то выпускал советские ракеты. "Сапсан" с боеголовкой массой около 480 кг способен достигать скорости 5,2 маха, а значит, будет представлять сложную цель для российской ПВО. По характеристикам "Сапсан" приближен к российским "Искандерам". "Его главное преимущество — скорость", — подчеркнул украинский эксперт Валентин Бадрак, который недавно описал новую ракету в статье на Liga.net.

Для сравнения американские ракеты ATACMS, которых у Украины не так много, несет боеголовку массой всего 91 килограмм и поражает цели на максимальном расстоянии 300 километров. Что касается "Сапсана", то его дальность якобы достигает тысячи километров.

Если Украине удастся наладить серийное производство этого оружия, а это ожидается уже во второй половине текущего года, она сможет ударить по многим завода российского оборонно-промышленного комплекса на расстоянии до 1500 километров. Сейчас Украина бьет по ним дронами, но они не могут нести такой большой боевой заряд, да и скорость их несравненно ниже, поэтому они легкая мишень для ПВО.

Предполагается, что Украине потребуется не менее пяти сотен таких ракет. По данным украинской разведки, Россия производит 60 — 70 ракет "Искандер М" в месяц, а в запасе у нее их не менее шести сотен.

Разработки ракеты "Сапсан" начались в полной мере весной 2022 года после начала конфликта. По словам Валентина Бадрака, разработки шли скорее вопреки, чем благодаря поддержке Владимира Зеленского. Не исключено, что в работе участвовали и эксперты из Западной Европы, у которой такого оружия нет. Правда, не так давно немецкое правительство таинственно заявило, что поможет Украине в разработке оружия большой дальности, и это заявление может быть связано с необходимостью инвестировать в серийное производство ракет "Сапсан".

Баллистические ракеты не производит ни одно европейское государство-член НАТО и Европейского Союза. В июне прошлого года Франция, Германия, Италия и Польша договорились о создании программы ELSA для разработки баллистической или маневрирующей ракеты, запускаемой с поверхности земли. Как сообщил аналитический центр IISS, вопрос в том, присоединятся ли к программе какие-то другие европейские государства, например, Швеция, чей министр обороны Пол Йонсон говорит о необходимости получить ракету дальностью тысяча и две тысячи километров.

В экспертных кругах говорят о том, что для этих целей можно модифицировать морские ракеты, и тут снова сыграл роль пример Украины, которая модифицировала и успешно применила первоначально противокорабельную ракету "Нептун". Такие ракеты выпускает и имеет на вооружении также Франция.