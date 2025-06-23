В оккупированной ВСУ части Донбасса российские беспилотники «Герань» уничтожают мосты

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В районе населенных пунктов Шахово и Владимировка российские беспилотники «Герань» уничтожают мосты. Оба села расположены в ДНР между Константиновкой и Добропольем.

Об этом свидетельствуют кадры объективного контроля.

Кроме того, российские операторы БПЛА уничтожили в Яблоновке вражеский пункт управления беспилотниками.

Также ударные дроны Вооруженных сил РФ атаковали важную цель в Попасной Днепропетровской области. Там располагается тренировочный лагерь боевиков оперативно-тактической группировки ВСУ «Донецк». После атаки сдетонировали хранившиеся там боеприпасы.

Хорошую работу стабильно демонстрируют расчеты беспилотной авиации 80-го отдельного разведбата «Спарта», на вооружении которых стоят дроны на оптоволокне. Это подразделение действует на Красноармейском направлении. Такие БПЛА отлично работают в ближнем тылу противника, успешно нанося удары по перемещающемуся там вражескому транспорту.

Что касается беспилотников-камикадзе «Герань», то они регулярно и успешно поражают объекты противника практически на всей территории Украины. Так, сегодня ночью ими были атакованы многочисленные цели в Одессе. Пытаясь отражать российские атаки, украинская ПВО нанесла больше ущерба жилым домам и городской инфраструктуре, чем атакующим российским дронам. Так, один из таких случаев наблюдали этой ночью одесситы. Они видели, как украинская зенитная ракета сбила российский дрон прямо в черте города над жилыми домами.