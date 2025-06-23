Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос

Председатель Совета Федерации отметила, что у российских женщин уровень образования выше, чем у мужчин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Число полетов в космос женщин-космонавтов должно увеличиваться. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В пятницу на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) состоялась церемонии подписания соглашения с Роскосмосом по продвижению проектов и инициатив Евразийского женского форума.

"Надеюсь, что <…> женщины в космос будут летать чаще, а то так выделяют квоту раз в два-три года. Посмотрите, какие красавицы. Вот любую берите и хоть сегодня в космос", - сказала она в ходе церемонии.

По словам Матвиенко, доля женщин в высокотехнологичных отраслях пока невелика. "Традиционно привыкли, женщина - это врач, это учитель, это социальный работник. Ничего подобного. Уровень образования у женщин выше у нас, чем у мужчин", - отметила председатель Совфеда.

Матвиенко также подчеркнула, что нельзя добиться технологического суверенитета без участия женщин. "Я надеюсь, что сотрудничество с Роскосмосом и Советом Федерации Евразийского женского конгресса, конечно, будет этому способствовать также, как и соглашение с Росатомом, которое у нас есть. В Росатоме уже мощное, серьезное движение женщин атомной промышленности и атомной энергетики", - добавила она.