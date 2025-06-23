Войти
ТАСС

Баканов: спутники "Рассвет" запустят на орбиту с Плесецка

633
0
0
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов.
Источник изображения: © Владимир Смирнов/ ТАСС

Глава Роскосмоса отметил, что "Союз-2.1" будет ракетой-носителем спутников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. 16 спутников низкоорбитальной группировки связи "Рассвет" компании "Бюро 1440" планируется вывести на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом ТАСС сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С Плесецка", - ответил глава Роскосмоса на вопрос, с какого космодрома ожидается запуск аппаратов. По его словам, "Союз-2.1" будет ракетой-носителем спутников.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи "Рассвет" компании "Бюро 1440" планируется одновременно вывести на околоземную орбиту в рамках первого запуска в декабре. Они смогут обеспечить пользователей в любой точке Земли широкополосным доступом в интернет, в том числе на борту самолетов и поездов.

Согласно планам предприятия, запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год - к этому моменту на орбите планируется иметь более 250 аппаратов. К 2035 году численность группировки может достигнуть 900 спутников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска