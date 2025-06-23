Баканов: спутники "Рассвет" запустят на орбиту с Плесецка

Глава Роскосмоса отметил, что "Союз-2.1" будет ракетой-носителем спутников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. 16 спутников низкоорбитальной группировки связи "Рассвет" компании "Бюро 1440" планируется вывести на орбиту с космодрома Плесецк. Об этом ТАСС сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"С Плесецка", - ответил глава Роскосмоса на вопрос, с какого космодрома ожидается запуск аппаратов. По его словам, "Союз-2.1" будет ракетой-носителем спутников.

Ранее глава Роскосмоса сообщал, что 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи "Рассвет" компании "Бюро 1440" планируется одновременно вывести на околоземную орбиту в рамках первого запуска в декабре. Они смогут обеспечить пользователей в любой точке Земли широкополосным доступом в интернет, в том числе на борту самолетов и поездов.

Согласно планам предприятия, запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год - к этому моменту на орбите планируется иметь более 250 аппаратов. К 2035 году численность группировки может достигнуть 900 спутников.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.