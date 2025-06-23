Этот украинский чиновник уже просто достал Вашингтон (Politico, США)

Андрей Ермак, помощник Владимира Зеленского, выступает во время пресс-конференции в посольстве Украины в Вашингтоне 4 июня 2025 года.

Politico: Ермак клеймил чиновников администрации Трампа российскими агентами

Помощник Зеленского Андрей Ермак злит администрацию Трампа, пишет Politico. Чиновник ведет себя очень нелюбезно и открыто говорит, что Белый дом кишит российскими агентами. Вашингтон опасается, что переговорный процесс по Украине может быть сорван из-за Ермака.

Эми Маккиннон (Amy Mackinnon), Джейми Детмер (Jamie Dettmer)

На фоне ожесточенных политических баталий, разгоревшихся в Вашингтоне из-за Украины, есть редкий проблеск консенсуса: обе партии одинаково устали от главы администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака.

Второй по влиятельности человек на Украине, Ермак стал особенно неприятным собеседником для администрации Трампа, по словам десяти осведомленных человек.

Ермак регулярно приезжает в Вашингтон с начала российской спецоперации на Украине в 2022 году и выступает посредником своего президента. Но многие в Вашингтоне вскоре обнаружили, что Ермак не сведущ в американской политике, резок, чрезмерно требователен к американским чиновникам — и вообще плохо себе представляет внутреннюю “кухню” на Капитолийском холме. Некоторые также тревожатся, что он неверно передает позицию США руководству на Украине.

Корреспонденты журнала Politico побеседовали для этой статьи с 14 людьми, включая помощников конгрессменов, бывших чиновников США и Украины и других лиц, осведомленных о контактах Ермака в Вашингтоне. Большинство опрошенных говорили на условиях анонимности в силу деликатности дипломатических вопросов.

Один из источников, осведомленных о контактах Ермака с администрацией Трампа, назвал его “бельмом для обеих партий”.

Многие опасаются, что поведение Ермака все сильнее угрожает и без того натянутым отношениям между Украиной и администрацией Трампа — особенно сейчас, в критический момент, когда оборона страны под натиском России зависит от поддержки США. Президент Дональд Трамп ведет себя с президентом России Владимиром Путиным не в пример почтительнее, а Украину пытается подтолкнуть к мирным переговорам с Москвой.

Ермак сообщил через своего пресс-секретаря, что делает все возможное, чтобы отстоять суверенитет и безопасность Украины.

“Если это будет означать, что другие сочтут такое поведение “вызывающим” — пусть. Я готов еще много часов обивать любые пороги, если это поможет моей стране и целям моего президента, — сказал он. — Я не стремлюсь досконально разобраться в том, как устроена американская политика — я пришел говорить о стране, которую знаю лучше всего: об Украине”, — заявил Ермак.

Запланированная встреча Зеленского с Трампом на саммите “Семерки” на этой неделе не состоялась, поскольку президент США прервал свой визит из-за нового витка напряженности на Ближнем Востоке.

Пока неясно, выпадет ли Зеленскому еще один шанс встретиться с Трампом на саммите НАТО на следующей неделе. Есть мнение, что в этом году военный альянс уделит тяжелой судьбе Украины заметно меньше времени, чем прежде, поскольку его лидеры не желают ссориться с Трампом.

Чиновники администрации Байдена также были разочарованы Ермаком, но им в целом удавалось сдерживать свое раздражение, учитывая безотлагательность ситуации и ключевую роль Вашингтона в укреплении обороны Киева от российского натиска, по словам бывшего высокопоставленного чиновника администрации Байдена и трех других осведомленных источников.

Администрация Трампа далеко не столь сговорчива.

В ходе срочной поездки в Вашингтон в начале июня Ермак так и не смог добиться встреч с высокопоставленными должностными лицами администрации Трампа, по словам пяти осведомленных источников, включая непосредственно знакомых с проблемами планирования.

Помощник Зеленского явился без четкой повестки дня, и реакция его собеседников была такой: “Мы не понимаем, почему он здесь”, — как сказал один из осведомленных источников.

Встреча Ермака с госсекретарем Марко Рубио была отменена в последнюю минуту, сообщил он.

Однако, по его же словам, Ермак все же столкнулся с Рубио, который также исполняет обязанности советника по национальной безопасности, в Белом доме.

Украинский чиновник впоследствии опубликовал фотографию встречи на X, заявив, что они обсудили ситуацию на поле боя и неотложную потребность Украины в средствах противовоздушной обороны.

Глава администрации Трампа Сьюзи Уайлс заставила Ермака ждать в приемной Белого дома, после чего отменила встречу, сообщил осведомленный источник, тогда как канцелярия вице-президента Джей Ди Вэнса на запрос о встрече даже не откликнулась.

Белый дом, Госдепартамент и канцелярия вице-президента на просьбы дать комментарий не ответили.

Пресс-секретарь Ермака Алексей Ткачук опроверг эти сведения о поездке своего начальника в интервью Politico и заверил, что Ермак встретился с Рубио в его кабинете в Белом доме, а встреча с Уайлз прошла, как и планировалось, но оказалась короче, чем ожидалось.

Представитель Белого дома заявил, что Уайлз не встречалась с Ермаком в ходе его июньского визита.

Ткачук сказал, что главной целью поездки Ермака в сопровождении делегации высокопоставленных украинских чиновников было провести закрытый брифинг высокого уровня для сенаторов США о положении на поле боя и гуманитарной ситуации на Украине, а также обсудить дополнительные санкции против России.

Люди, знакомые с взаимоотношениями Киева с важнейшим партнером, подчеркнули напряженный характер и шероховатости в общении обеих администраций с Ермаком. Они сказали, что Ермак, бывший кинопродюсер, плохо ориентируется в кулуарах власти в Вашингтоне даже после шести лет на посту ближайшего помощника Зеленского.

"Он был уверен, например, что соглашение о ключевых минералах для Трампа настолько важно, что в обмен на него Украина тут же получит гарантии безопасности", — сказал второй осведомленный источник, имея в виду совместный инвестиционный фонд, который предоставит США доступ к огромным месторождениям полезных ископаемых Украины. Этот человек назвал это предположение “смехотворным”.

В частных беседах с союзниками Ермак клеймил чиновников администрации Трампа российскими агентами, по словам осведомленного источника, — включая спецпредставителя Трампа на Ближнем Востоке Стива Уиткоффа, который встречался с Путиным четырежды, пока Трамп пытался усадить Москву за стол переговоров.

Люди, знакомые с взаимоотношениями США и Украины, и сторонники Киева в Вашингтоне опасаются, что напряженность из-за поведения Ермак может обостриться и лишить страну расположения важнейшего партнера.

“В настоящее время назрело серьезное недоверие к администрации Зеленского. Непонимание политической динамики США со стороны Киева крайне пагубно”, — сказал председатель стратегической разведывательной компании Arcanum Global Рон Вахид. Ранее он был неофициальным советником на мирных переговорах по Украине.

“Зеленскому необходимо приложить серьезные усилия для перезагрузки отношений, и этого не удастся достичь бессистемными поездками в Вашингтон без реальной повестки дня”, — сказал Вахид.

Визит Ермака не был полностью бесплодным. Он встретился с законодателями на Капитолийском холме, а также со специальным посланником Трампа на Украине генералом Китом Келлогом и заместителем госсекретаря Кристофером Ландау.

Осведомленный источник отметил, что во время визита Ермак был “удивительно сговорчив и услужлив”.

Однако сам Ермак остался “крайне разочарован” результатами, по словам источника.

С украинской точки зрения визит оказался “катастрофой”, вторит ему второй источник, назвавший Ермака “обузой” для судьбы Украины.

Люди, знакомые со взаимоотношениями Зеленского и Ермака, охарактеризовали их как созависимость. Некоторые выразили опасения, что украинского лидера невозможно убедить обуздать влияние Ермака.

Будущее американской помощи США Украине оказалось под вопросом после переизбрания Трампа, который явно предпочитает работать с мировыми лидерами, которые встречают его с распростертыми объятьями и окружают лестью.

Человек, знакомый с подходом администрации, сказал, что Ермак привык действовать так, словно Украина — “пуп земли”, добавив, что это “уже дало о себе знать”.

Трамп всегда подчеркивает, что слова и действия такого рода крайне пагубны, добавил источник.

Председатель парламентской фракции партии Зеленского “Слуга народа” Дэвид Арахамия вступился за Ермака и его недавнюю поездку в Вашингтон, назвав ее успешной.

Самого Ермака он назвал “незаменимым” не только потому, что тот тесно сотрудничает с президентом, но и “из-за его связей, умений и дипломатического опыта”.

Администрация Трампа предпринимает все усилия, чтобы остановить конфликт на Украине, который длится уже третий год.

Трамп жестче давит на Украину, чем на Россию. Так, чтобы усадить ее за стол переговоров, в марте он временно свернул военную помощь и обмен разведданными после пылкой ссоры с Зеленским в Овальном кабинете в феврале.

Постоянно ширящимися требованиями военной помощи Зеленский временами раздражал даже администрацию Байдена. Утверждается, что бывший президент Джо Байден, по крайней мере, в одном случае вышел из себя из-за Зеленского, упрекнув его в неблагодарности.

Бывший высокопоставленный чиновник администрации Байдена назвал отношения с помощником Зеленского “сложными”, добавив, что Ермак не разбирается в тонкостях дипломатии.

Известно, что Ермак жестко контролирует доступ к украинскому президенту, сообщили многочисленные осведомленные источники. При администрации Байдена чиновники тревожились, что Ермак тщательно фильтрует направленные им сообщения Зеленского — и наоборот, адресованные ему.

Но более участливая администрация Байдена все же была расположена работать с Ермаком и даже была готова разъяснить ему, о чем следует просить Вашингтон и какие аргументы приводить, по словам одного бывшего украинского министра.

Однако разочарование Ермаком зрело, и бывший госсекретарь Энтони Блинкен, а также бывший посол США в Киеве Бриджит Бринк, не раз просили, чтобы Ермак не присутствовал на встречах с украинским президентом.

Представитель Бринк опроверг, что она когда-либо просила не приглашать Ермака. Он отметил, что официальные лица США не вправе решать, кто из иностранного правительства может присутствовать на той или иной встрече. Представитель Блинкена на запрос о комментарии не откликнулся.

Однако Зеленский их просьбы категорически отверг, добавил бывший министр, и это подтвердил журналу Politico бывший сотрудник украинских служб безопасности.

Поведение Ермака может лишь воодушевить голоса в Республиканской партии и стане союзников Трампа, жаждущих, чтобы США свернули поддержку Украины, утверждает осведомленный источник.

“Все те, кто хочет отвернуться и предоставить Украину самой себе, только рады присутствию Ермака”, — заключил источник.