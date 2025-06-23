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ТАСС

Умер генконструктор системы ПВО Москвы Яков Безель

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Яков Безель
Яков Безель.
Источник изображения: © Владимир Яцина/ ТАСС

Академику было 86 лет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генеральный конструктор системы противовоздушной обороны Москвы Яков Безель умер на 87-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе концерна "Алмаз-Антей".

"Генеральный конструктор системы ПВО Москвы академик Яков Владимирович Безель скончался на 87-м году жизни", - говорится в сообщении.

В концерне подчеркнули, что ученый внес огромный вклад в российскую науку и обороноспособность государства. Безель был не только конструктором, но и преподавателем, вырастившим поколение ученых.

Яков Безель родился 30 июня 1938 года в Москве, в 1961 году окончил факультет автоматики, телемеханики и вычислительной техники Московского энергетического института. Во время обучения он начал работать в НИИ-5 - головном институте по созданию автоматизированной системы ПВО страны. Он вошел в команду разработчиков модернизированной автоматизированной системы радиотехнического батальона, полка "Межа-М" и "Межа-200". Он участвовал в создании автоматизированных систем на новой элементной конструкторско-технологической базе для Радиотехнических войск ("Нива", "Основа", "Основа-1"). В должности первого заместителя главного конструктора, а затем и главного конструктора работал над автоматизированной системой зенитной ракетной бригады "Байкал".

Безель являлся генеральным конструктором сложнейшей территориальной автоматизированной системы управления специального назначения - централизованной ракетной системы ПВО Москвы и Московского промышленного района, затем работал над ее модернизацией. "Целый ряд разработанных им систем до сих пор помогают обеспечивать противовоздушную оборону нашей страны", - подчеркнули в "Алмаз-Антее".

"Концерн ВКО "Алмаз - Антей" выражает глубокие соболезнования родным и близким Якова Владимировича Безеля", - отметили в концерне. 

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Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
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