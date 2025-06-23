Зачем Израиль создавал иранский атом - Мнения ТАСС

Алексей Волынец — о том, как полвека назад Иран с Израилем были союзниками и вместо ракет обменивались футбольными голами и ядерными технологиями

Сейчас весь мир наблюдает за очередным конфликтом израильтян и иранцев. Летят ракеты, гибнут люди, кипят медийные страсти и политические интриги. Премьер-министр Израиля открыто призывает свергнуть власти Ирана, а те, в свою очередь, в который раз обещают "скинуть Израиль в море".

Между тем всего полвека назад Тегеран и Тель-Авив были союзниками. Сегодня Израиль бомбит атомные объекты Ирана, но в недавнем прошлом именно израильские специалисты помогли иранцам начать ядерную программу. По историческим меркам буквально позавчера две страны обменивались не воздушными ударами, а футбольными голами.

"Вавилонский плен" с библейской историей

История взаимоотношений древних евреев и не менее древних персов насчитывает минимум 26 веков. "И я остался там при царях персидских…" — гласит одна из книг Ветхого завета, почитаемая у иудеев и христиан и даже у мусульман.

В этой библейской древности иудеи и персы были скорее союзниками, чем врагами. Считается, что персидский царь Кир Великий, разгромив вавилонян, освободил предков евреев из Вавилонского пленения — ранее вавилонский царь Навуходоносор уничтожил Иерусалим, переселив множество евреев на земли будущего Ирака.

Как видим, в библейском прошлом уже почти все есть — и разрушения в столице Израиля (разве что вместо ракет были баллисты), и даже будущая война Ирана с Ираком. Там, в Библии, вообще очень красивая и столь же страшная история — и царь Валтасар с его "мене, мене, текел, упарсин" ("исчислен, исчислен, взвешен, разделен"), и "Книга Эсфири", после которой один из главных праздников в иудаизме не обходится без упоминания персидского царя Артаксеркса. А уж легенда о Юдифи с отрезанной ночью головой вражеского полководца вообще слишком сильно напоминает современные диверсии израильских спецслужб на Ближнем Востоке.

Словом, евреи и персы знакомы уже два с половиной тысячелетия. Ровно столько же евреи жили и живут на землях Ирана, сквозь века сохраняя свою этническую и религиозную идентичность. Когда древняя Парфия — еще одна среди исторических итераций Ирана — долго и кроваво воевала с античным Римом, персидские и ближневосточные евреи активно поддерживали персов против римлян. В момент наивысшего расцвета империи Сасанидов — еще одного этапа очень длинной истории иранской государственности — женой императора-"шахиншаха" Йездегерда I и матерью "шахиншаха" Бахрама V была еврейка Шошандухт.

На юго-западе современной исламской республики Иран, в городе Шуш — древней столице Персидской империи — располагается мавзолей пророка Даниила, древнееврейского персонажа библейской истории, почитаемого в иудаизме, христианстве и исламе. Впрочем, здесь уже есть корень различий — сами евреи не считают Даниила пророком, так как в их традиции он разговаривал не с Богом, а только с ангелами.

Сами же персидские евреи спустя 25 столетий после библейских преданий, к началу XX века, разговаривали в основном на фарси, языке иранцев. Сложился так называемый иудео-персидский язык, диалект фарси с примесью древнееврейского, на котором изъяснялись не только иудеи Ирана, но и все "бухарские евреи" Средней Азии и Афганистана.

"Царь царей" и еврей

Итак, к началу минувшего столетия евреи составляли 5% населения Тегерана и порядка 2% населения всего Ирана. В предыдущем XIX веке их не минули типичные беды еврейской диаспоры — погромы и обвинения в ритуальных убийствах. Помимо ксенофобии, для этого были и социальные причины — "персидские евреи", как их тогда именовали во всем мире, были в массе куда богаче и грамотнее большинства местного населения. Доля грамотных среди иранских евреев была в три раза выше, чем среди иранских мусульман.

Основатель последней монархической династии в Иране, Реза Пехлеви, изначально был настроен доброжелательно к местным иудеям. В Тегеране издавались еврейские газеты на фарси и иврите, в парламенте страны были представлены депутаты от еврейской общины.

Но шахская милость быстро закончилась — одного из лидеров "персидских евреев", обвиненного в шпионаже по заданию Британии, расстреляли в 1931 году. Накануне Второй мировой войны иранский монарх увлекся идеями нацизма вместе с присущим ему антисемитизмом. К тому же Адольф Гитлер обещал шаху после победы над СССР расширить территорию Ирана за счет советской Туркмении. Неудивительно, что, когда летом 1941 года в Иран вошли британские и советские войска, местные евреи приветствовали их.

Одним из итогов Второй мировой войны стало возникновение Израиля, первого спустя тысячелетия еврейского национального государства. В Иране к тому времени правил новый шах, сын предыдущего, Мохаммед Реза Пехлеви.

Именно этот император (все монархи Ирана и Персии носили титул "шахиншах", он же "царь царей", по древней памяти считая свою страну империей) неожиданно — вероятно, неожиданно и для самого себя — вскоре оказался главным союзником Израиля в мусульманском мире.

Изначально, когда в 1947 году специальная комиссия ООН обсуждала возможности учреждения еврейского государства в Палестине, дипломаты Ирана голосовали против. Немного иранских добровольцев даже поучаствовали в первой арабо-израильской войне. Но уже в 1950 году шахиншах Пехлеви открыл Генеральное консульство в Иерусалиме и объявил о фактическом признании Израиля. И тому были три веских причины.

Во-первых, после Второй мировой войны монарх и правящие элиты Ирана откровенно боялись СССР, своего огромного коммунистического соседа, чье влияние резко усилилось после 1945 года. Поэтому шахский Иран начал усиленно дружить с США, главным противовесом советскому влиянию на планете. В Штатах большая еврейская диаспора была традиционно влиятельна, и "царь царей" решил не раздражать эту весомую часть североамериканской правящей элиты.

Во-вторых, поддерживая создание Израиля, американские спецслужбы и дипломаты раздали в Тегеране огромные взятки.

И в-третьих, первый и крупнейший в Тегеране банк (будучи частным, тем не менее назывался "Национальным банком Ирана") еще с начала XX века тесно сотрудничал с первым в Палестине еврейским банком (который тоже, будучи частным, назывался "Национальным банком", но только не на фарси, а на иврите). У крупнейших финансистов и коммерсантов Ирана оказались тесные связи с еврейскими коммерсантами Европы и Америки.

Израильский атом для Ирана

Впрочем, "царь царей" с именем главного исламского пророка очень скоро понял, что контакты с Израилем вообще несут массу выгод иранской монархии. Шахский Иран сразу начал поставлять Израилю нефть, газ, различное сырье и продовольствие. Еврейское государство в ответ делилось с Тегераном своим опытом в сельском хозяйстве, медицине, науке и различных технологиях. Ведь страна персов к середине XX века была отсталой азиатской периферией, тогда как в молодое израильское государство потоком хлынули люди с хорошим европейским образованием и опытом современной войны.

Поэтому вскоре началось и военное сотрудничество двух стран. Именно в Израиле учились иранские летчики, готовившиеся впервые сесть за штурвал новейших реактивных самолетов. Спецслужбы шахского Ирана также обучались у израильских специалистов — один из первых руководителей знаменитой разведки "Моссад" Меир Слуцкий (кстати, сын эмигрантов из советской Украины) неоднократно посещал Иран.

Две страны, еврейскую и персидскую, тогда сближала общая вражда с арабским миром. У персов издревле были непростые отношения с соседями-арабами, замешанные на этническом и религиозном различии. Иранские мусульмане-шииты веками становились объектом нападок со стороны арабов-суннитов. К тому же в 50–60-е годы XX века в крупнейших странах Ближнего Востока началась череда антимонархических революций, и побеждавшие в Египте, Ираке, Сирии и Йемене идеи "арабского социализма" пугали "царя царей" Пехлеви.

Так что на общей вражде с арабскими государствами негласный союз Израиля с Ираном креп и развивался. Союз был именно негласным — на словах шах периодически осуждал политику израильтян в Палестине.

Своего апогея военный союз Израиля с Ираном достиг полвека назад. В 1977 году знаменитый по арабо-израильским войнам Моше Даян (он же Моисей Китайгородский, еще один сын выходцев из Киевской губернии), министр обороны еврейского государства, подписал с шахскими генералами шесть контрактов на совместную разработку самых современных вооружений, прежде всего ракет. Богатый нефтью Иран вносил свой вклад в основном черным золотом, а израильтяне — инженерными кадрами. Так что те ракеты, что сегодня летят из Ирана по Тель-Авиву и Хайфе, в своей исходной родословной имеют израильское происхождение.

Более того, в те же годы специалисты из израильского атомного центра в Димоне начали строить фундамент атомного реактора в иранском городе Бушере и передали шаху документацию для создания исследовательского реактора в Исфахане, третьем по величине городе Ирана. И когда израильский премьер-министр сегодня призывает силовым путем ликвидировать иранский атомный проект, он скромно умалчивает, что этот проект начинали при помощи самого Израиля.

"Персы" Израиля

Последний "царь царей" Ирана был свергнут в ходе исламской революции 1979 года. Но даже тогда, когда в Тегеране к власти пришли радикальные шииты-аятоллы, на словах громко выступавшие против притеснений мусульман в Палестине, тайный союз Израиля и Ирана продолжался.

Для еврейского государства персидские исламисты оказались "врагами врагов" — эффективным противовесом "арабскому социализму" Саддама Хусейна. Поэтому, когда началась долгая война Ирака с Ираном, израильские спецслужбы организовали секретные поставки в Тегеран запчастей для американского оружия. Шах до свержения успел закупить немало новейшей техники в США, но после исламской революции Тегеран потерял доступ к американскому рынку, так что иранская авиация в 1980-е годы летала только благодаря помощи Израиля.

Помощь, правда, была совсем не бесплатной — Израиль так и не вернул Ирану миллиард долларов, который задолжал свергнутому иранскому шаху. Власти нового исламского Ирана по этому поводу десятки следующих лет судились в европейских судах с Израилем, даже выиграли ряд дел. Но еврейское государство демонстративно не стало исполнять эти судебные решения.

Однако 44 года назад Израиль все же очень порадовал Иран, когда в июне 1981-го израильские ВВС разбомбили ядерный ректор в Ираке. И в соседнем Иране тогда откровенно веселились. При подготовке к налету израильтяне пользовались данными иранской разведки, которая эффективно действовала в Ираке благодаря местным единоверцам-шиитам, оппозиционным Саддаму Хусейну.

Желая не допустить появления ядерного оружия у своих соседей в Ираке, иранские мусульмане тогда охотно передавали разведданные Израилю. Сегодня в Тегеране об этом не спешат вспоминать, когда возмущаются, что израильтяне бомбят уже их ядерные объекты, спокойно пролетая над территорией Ирака…

К исходу XX века, после разгрома Саддама американцами и после почти повсеместного падения "арабского социализма", у Ирана и Израиля исчезла основа для дружбы против общих врагов. Началось открытое ирано-израильское соперничество на Ближнем Востоке, в наши дни увенчавшееся открытой войной и массированным обменом ударами с воздуха.

Тем не менее Израиль все еще получает помощь из Ирана. Правда, уже не в виде военно-политического сотрудничества, а в качестве плодов от диаспоры персидских евреев. Большинство иудеев, веками живших под властью "шахиншахов", давно переселились в Израиль — и еврейские соотечественники, прибывшие на "землю обетованную" из иных стран, называют таких евреев "парсим", то есть персами.

Израильские "персы" и их потомки сегодня составляют 3% от общего числа евреев с гражданством Израиля. Несмотря на скромное количество, они играют немалую роль в жизни израильского государства. Из их среды вышли два начальника генштаба израильской армии и даже один президент Израиля — Моше Кацав, родившийся в Йезде, одном из самых древних городов Ирана. Будучи официальным главой еврейского государства, он признавался журналистам, что предпочитает говорить с матерью на персидском языке. Плоды трудов еще одного еврейского "перса" знают почти все — создателем популярного в интернете приложения знакомств Tinder стал Шон Рад, чьи родители выехали из Ирана полвека назад.

Завершая рассказ о былом ирано-израильском сотрудничестве, нельзя не вспомнить о спорте. Последний в истории матч сборных Израиля и Ирана состоялся 19 мая 1968 года в ходе Кубка Азии на главном тегеранском стадионе "Амджадие", переполненном десятками тысяч болельщиков. Примечательно, что этот стадион строился по проекту архитектора Николая Маркова, бывшего белогвардейского офицера, когда-то эмигрировавшего в Иран.

В тот день, 19 мая 1968 года, евреи забили гол первыми, но потом их соперники сумели отыграть. В итоге трудная победа досталась Ирану со счетом 2:1.