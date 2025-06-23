Войти
ТАСС

GigaChat на МКС сможет оценивать медицинские показатели космонавтов

587
0
0
Сергей Крикалев
Сергей Крикалев.
Источник изображения: Александр Щербак/ТАСС

По словам замглавы Роскосмоса Сергея Крикалева, нейросеть сможет сократить объем данных, полученных при ультразвуковых исследованиях, и сэкономить тем самым связной ресурс орбитальной лаборатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Одной из задач, которые будут поставлены перед нейросетью Сбера GigaChat при ее работе на борту МКС, станет анализ медицинских показателей экипажа. Об этом ТАСС сообщил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Одну из задач, которую сейчас ставим, - это анализ медицинских показателей. Это то, что на Земле уже в принципе делается - когда искусственный интеллект помогает трактовать результаты", - сказал Крикалев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, нейросеть сможет сократить объем данных, полученных при ультразвуковых исследованиях, и сэкономить тем самым связной ресурс орбитальной лаборатории. "Можно думать, каким образом обрабатывать эту информацию, чтобы не гнать полный поток сырых данных на Землю", - отметил замглавы Роскосмоса.

В четверг глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал ТАСС, что нейросеть на борту МКС будет работать на отдельном устройстве, доставить которое на станцию планируется уже в рамках осеннего запуска корабля "Прогресс".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.06 20:57
  • 372
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 23.06 20:29
  • 1029
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.06 15:31
  • 3
В зоне СВО заметили тяжелый БТР «из Безумного Макса»
  • 23.06 15:30
  • 9486
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 13:32
  • 1
Матвиенко считает, что женщины должны чаще летать в космос
  • 23.06 10:52
  • 1494
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 23.06 10:47
  • 1
Европейские ракеты нового поколения
  • 23.06 10:23
  • 74
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 23.06 09:49
  • 18
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 23.06 05:38
  • 0
В связи с небольшой дискуссией о ПВО.
  • 23.06 02:23
  • 1
Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество
  • 23.06 00:42
  • 0
Ответ на "РФ предлагала Ирану сотрудничать в области ПВО, иранская сторона не проявила интерес - Путин"
  • 22.06 21:32
  • 0
По поводу "Вместо Ирана должна была быть Россия: подлый удар по Калининграду сорвался"
  • 22.06 15:13
  • 43
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 22.06 15:02
  • 316
Космонавтика Илона Маска