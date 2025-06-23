GigaChat на МКС сможет оценивать медицинские показатели космонавтов

По словам замглавы Роскосмоса Сергея Крикалева, нейросеть сможет сократить объем данных, полученных при ультразвуковых исследованиях, и сэкономить тем самым связной ресурс орбитальной лаборатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Одной из задач, которые будут поставлены перед нейросетью Сбера GigaChat при ее работе на борту МКС, станет анализ медицинских показателей экипажа. Об этом ТАСС сообщил замглавы Роскосмоса Сергей Крикалев.

"Одну из задач, которую сейчас ставим, - это анализ медицинских показателей. Это то, что на Земле уже в принципе делается - когда искусственный интеллект помогает трактовать результаты", - сказал Крикалев на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, нейросеть сможет сократить объем данных, полученных при ультразвуковых исследованиях, и сэкономить тем самым связной ресурс орбитальной лаборатории. "Можно думать, каким образом обрабатывать эту информацию, чтобы не гнать полный поток сырых данных на Землю", - отметил замглавы Роскосмоса.

В четверг глава госкорпорации Дмитрий Баканов рассказал ТАСС, что нейросеть на борту МКС будет работать на отдельном устройстве, доставить которое на станцию планируется уже в рамках осеннего запуска корабля "Прогресс".

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