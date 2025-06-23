ВС Франции намерены приобрести самолеты ДРЛОиУ "ГлобалАй"

ЦАМТО, 20 июня. Министерство вооруженных сил Франции в ходе Парижского авиасалона объявило о намерении приобрести самолеты ДРЛОиУ "ГлобалАй", разработанные шведской компанией Saab.

Генеральная дирекция по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) и компания Saab подписали по данному поводу соответствующую декларацию о намерениях.

Согласно условиям документа, Министерство ВС Франции планирует закупить два самолета ДРЛОиУ "ГлобалАй", а также сопутствующее наземное оборудование, услуги обучения и поддержки. Как заявлено, контракт будет включать опционы на поставку двух дополнительных самолетов.

В ближайшее время стороны планируют выполнить формальные процедуры для финализации закупки. По данным DGA, контракт планируется подписать в течение нескольких месяцев.

Самолеты должны улучшить ситуационную осведомленность командования Вооруженных сил Франции и обеспечить возможность обнаружения воздушных, наземных и надводных угроз на большой дальности.

Новые "ГлобалАй", вероятно, заменят состоящие на вооружении ВКС Франции устаревшие E-3F на платформе Boeing.

Как сообщал ЦАМТО, "ГлобалАй" является дальнейшим развитием разработанных Saab систем ДРЛОиУ. Самолет оснащен новой надфюзеляжной РЛС "Эриай ER" S-диапазона с активной антенной решеткой с электронным сканированием, разработанной с использованием современной элементной базы на основе нитрида галлия (GaN). Как заявлено, "Эриай ER" устойчива к воздействию помех, на 70% увеличивает дальность обнаружения малозаметных воздушных целей и позволяет обнаруживать крылатые ракеты в сложной помеховой обстановке. Дальность обнаружения станции превышает 650 км и может быть увеличена путем фокусировки энергии. Продолжительность полета самолета превышает 13 часов.

"ГлобалАй" также оснащается комплектом других активных и пассивных датчиков, которые обеспечивают дальнее обнаружение и идентификацию объектов в воздухе, на море и над землей. Предоставляя в режиме реального времени информацию подразделениям ВВС, СВ и ВМС, самолет обеспечивает ситуационную осведомленность и раннее обнаружение угроз.