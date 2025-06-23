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ТАСС

Песков: России и Украине предстоит обменяться позициями по меморандумам

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Разговоры должны вестись в полной тишине, подчеркнул представитель Кремля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Обмен меморандумами между Россией и Украиной состоялся, теперь сторонам предстоит обменяться позициями по проектам, которые они получили. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вы сами можете однозначно понять, что речь [в ходе переговоров в Стамбуле], конечно же, шла о гуманитарных договоренностях и, конечно же, шла об обмене проектами меморандумов. Обмен меморандумами состоялся, теперь предстоит обменяться позициями в отношении тех проектов, которые стороны получили", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, шла ли речь о меморандумах или иных гуманитарных договоренностях в ходе переговоров между помощником президента РФ Владимиром Мединским и главой украинской делегации, министром обороны Рустемом Умеровым.

"Конечно же, эти разговоры не могут осуществляться в публичной плоскости. Мы никогда не были и не будем сторонниками такой, знаете, мегафонной дипломатии. Тем более настолько сложная субстанция вот это украинское урегулирование. Разговоры должны вестись в полной тишине", - добавил Песков, отвечая на вопрос о том, может ли Кремль раскрыть хоть какие-то подробности переговоров между Москвой и Киевом. 

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Россия
Украина
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