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ТАСС

Медведчук: конфликт на Украине изменил мир

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Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук
Глава движения "Другая Украина" Виктор Медведчук.
Источник изображения: © Ирина Яковлева/ ТАСС

По мнению главы движения "Другая Украина", вернуться к исходной точке не выйдет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Украинский конфликт изменил мир и вернуться к исходной точке не получится, а Владимир Зеленский этого не понимает. Такое мнение выразил глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

Он указал на то, что Зеленский не понимает "ни политических, ни правовых, ни экономических, ни военных аспектов переговоров". "Ему и в голову не приходит, что украинский конфликт изменил мир и вернуться к исходной точке, то есть во вчерашний день, не выйдет. При этом мир изменился не в лучшую сторону: он стал опаснее, враждебнее и несговорчивее, к чему он [Зеленский] непосредственно приложил руку", - написал Медведчук в своей авторской статье на медиаплатформе "Смотрим.ру".

Политик назвал точкой отсчета выход Зеленского из Минских соглашений, поскольку он тем самым "способствовал слому системы европейской безопасности". "Зеленский даже не понял, какие политические процессы он запустил в Европе, какие авансы он дал НАТО и как подставил народ собственной страны", - отметил глава движения.

По мнению политика, конфликт на Украине повлиял на международную обстановку, обнажил старые конфликты. "События на Украине обостряют ситуацию на Ближнем Востоке, в Персидском заливе, зреет конфликт на Тайване. Естественно, это проходит мимо сознания Зеленского", - заключил Медведчук. 

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