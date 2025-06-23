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ЦАМТО

Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество

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Су-30МК ВВС Индонезии на авиабазе "Султан Хасануддин"
Су-30МК ВВС Индонезии на авиабазе "Султан Хасануддин".
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 20 июня. Россия и Индонезия намерены развивать военно-техническое сотрудничество, говорится в Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией, опубликованной на сайте Кремля.

Россия и Индонезия также будут укреплять контакты между оборонными ведомствами двух стран, сообщается в Декларации.

Кроме того, стороны намерены совершенствовать двустороннюю правовую базу в сфере военного и военно-технического сотрудничества и повышать эффективность механизмов ее реализации, а также расширять сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами.

Президент РФ Владимир Путин 19 июня провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что стратегическое партнерство предусматривает, среди прочего, сотрудничество в области обороны.

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Страны
Индонезия
Россия
Персоны
Путин Владимир
1 комментарий
№1
23.06.2025 02:23
Интерес для стран ЮВА и Арктики по КВП типа "Минога" и "Зубр" с "Хаска 10" с возможностью использования водной и снежной пыли против РЛС нужно нам военно и Индонезии для гражданских целей. Большую серию Джакарта сможет быстро организовать.
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