Россия и Индонезия намерены развивать военное и военно-техническое сотрудничество

ЦАМТО, 20 июня. Россия и Индонезия намерены развивать военно-техническое сотрудничество, говорится в Декларации о стратегическом партнерстве между РФ и Индонезией, опубликованной на сайте Кремля.

Россия и Индонезия также будут укреплять контакты между оборонными ведомствами двух стран, сообщается в Декларации.

Кроме того, стороны намерены совершенствовать двустороннюю правовую базу в сфере военного и военно-технического сотрудничества и повышать эффективность механизмов ее реализации, а также расширять сотрудничество между оборонно-промышленными комплексами.

Президент РФ Владимир Путин 19 июня провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. По итогам встречи лидеры государств приняли декларацию о стратегическом партнерстве. В документе, опубликованном на сайте Кремля, сообщается, что стратегическое партнерство предусматривает, среди прочего, сотрудничество в области обороны.