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ТАСС

Песков заявил, что Москва не собирается упускать преимущество перед Киевом

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

Россия неоднократно заявляла, что обязуется прекратить огонь только в том случае, если Украина прекратит получать иностранную военную помощь, заявил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается упускать стратегическое преимущество перед Украиной, соглашаясь на временное прекращение огня. Об этом он заявил в интервью телеканалу Sky News.

"Сейчас у нас есть стратегическое преимущество. Зачем нам его терять? Мы его не потеряем. Мы идем дальше. Мы наступаем и будем наступать", - заявил Песков.

Россия неоднократно заявляла, что обязуется прекратить огонь только в том случае, если Киев прекратит получать иностранную военную помощь, опасаясь, что пауза в боевых действиях даст Украине возможность перевооружиться и перегруппировать свои силы.

Песков также подчеркнул, что Россия не будет использовать прекращение огня в свою пользу.

"Прекращение огня есть прекращение огня, вы останавливаете его", - отметил пресс-секретарь. 

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Страны
Россия
Украина
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