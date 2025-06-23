В "Ростехе" рассказали о преимуществах "Торнадо-С"

"Ростех": управляемые снаряды РСЗО "Торнадо-С" превосходят зарубежные аналоги

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Управляемые снаряды системы залпового огня "Торнадо-С" обладают большей дальностью применения и большим могуществом, чем зарубежные аналоги, а также эффективно прорываются сквозь ПВО и РЭБ противника, рассказали РИА Новости в "Ростехе".

"Российская система "Торнадо-С" обладает рядом особых боевых качеств. Во-первых, это большая дальность применения, превосходящая аналоги. Во-вторых, применяются различные боевые части, в том числе высокого могущества, способные разрушить, например, защищенный командный пункт. Кроме того, боеприпасы "Торнадо-С" по опыту боевого применения показывают неизменно высокую вероятность прорыва рубежей противовоздушной обороны противника", - сказали в "Ростехе"

"Также управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи, что очень актуально в современной войне, насыщенной комплексами РЭБ", – добавили в госкорпорации.

Система "Торнадо-С" калибра 300 миллиметров предназначена для нанесения ударов по живой силе, технике, неподвижным и движущимся одиночным и групповым объектам. РСЗО может поражать артиллерию и ракетные подразделения, пункты управления войсками, средства ПВО, другие объекты противника, в том числе высокозащищенные.

Эта система оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем. Она обеспечивает, к примеру, точную топопривязку машины к местности прямо с марша и может наводить каждый снаряд отдельно, отметили в "Ростехе".