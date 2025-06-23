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ЦАМТО

Правительство Латвии одобрило закупку дополнительной партии БМП ASCOD

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Источник изображения: Фото: gdels.com

ЦАМТО, 20 июня. Правительство Латвии 17 июня одобрило представленное на его рассмотрение Министерством обороны предложение о приобретении дополнительно 42 БМП ASCOD.

Как сообщило Минобороны Латвии, проект закупки направлен на поддержку реализации целей НАТО по развитию боевого потенциала и ускорению модернизации механизированной пехотной бригады Сухопутных войск Латвии путем перевооружения еще одного батальона в краткосрочной перспективе.

По заявлению министра обороны Андриса Спрудса, повышение боевых возможностей механизированной бригады имеет важное значение, наряду с усилением противовоздушной обороны и реактивной артиллерии.

Дополнительные БМП будут закуплены у испанской компании GDELS-Santa Barbara Sistemas. Общая стоимость контракта составит 387 млн. евро. Поставки дополнительных машин вооруженным силам планируется начать в 2027 году.

Таким образом, в общей сложности ВС Латвии получат 84 бронемашины ASCOD. Ожидается, что поставка первой партии БМП будет выполнена в 2026 году.

Как сообщал ЦАМТО, БМП ASCOD была выбрана ВС Латвии по итогам международного конкурса. В январе 2025 года Министерство обороны Латвии заключило с испанской General Dynamics European Land Systems - Santa Barbara Sistemas контракт на поставку 42 боевых машин пехоты ASCOD для ВС страны. Соглашение также включает сопутствующую логистическую поддержку и обучение. Стоимость заказа составила 373 млн. евро (387 млн. долл.). Программа предусматривает привлечение к производству латвийской промышленности в объеме не менее 30%. Одним из основных элементов участия в проекте латвийских компаний станет создание центра обслуживания ASCOD в Латвии.

Как предполагается, первая бронемашина будет передана заказчику к осени 2026 года, а полностью поставка (по первому контракту) будет выполнена в течение 2027 года.

По информации Министерства обороны Латвии, в поставке БМП ASCOD будут задействованы не менее десяти латвийских компаний, которые будут оказывать широкий спектр услуг, начиная от производства комплектующих, до окончательной сборки платформы и создания в Латвии центра обслуживания. Доля участия латвийской оборонной промышленности составит не менее 30% от общей суммы контракта (то есть около 90 млн. евро).

В рамках подписанного в мае 2025 года испанской GDELS-Santa Barbara Sistemas и финской Patria соглашения сборкой и обслуживанием БМП ASCOD будет заниматься открытый год назад завод по производству бронетехники Defense Partnership Latvia (DPL) в Валмиере (Латвия).

Испанское предприятие выпустит первую партию техники и будет отвечать за все работы, связанные с производством компонентов бронемашины. Затем они будут отправляться в Латвию для окончательной сборки и установки оборудования и систем.

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