Ростех: "Торнадо-С" показывают высокую эффективность при прорыве украинской ПВО

В госкорпорации отметили, что управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" демонстрируют неизменно высокую эффективность при прорыве рубежей противовоздушной обороны Украины. Об этом ТАСС сообщили в Ростехе.

"Российская система "Торнадо-С" обладает рядом особых боевых качеств. Во-первых, это большая дальность применения, превосходящая аналоги. Во-вторых, применяются различные боевые части, в том числе высокого могущества, способные разрушить, например, защищенный командный пункт. Кроме того, боеприпасы "Торнадо-С" по опыту боевого применения показывают неизменно высокую вероятность прорыва рубежей противовоздушной обороны противника", - рассказали в Ростехе.

В госкорпорации отметили, что управляемые снаряды отечественной РСЗО имеют продвинутую инерциальную систему наведения, которая успешно работает в условиях подавления спутниковых каналов связи, что очень актуально в современной войне, насыщенной комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

"Торнадо-С" имеет калибр 300 мм и предназначена для нанесения ударов по живой силе, технике, неподвижным и движущимся одиночным и групповым объектам. "РСЗО может поражать артиллерию и ракетные подразделения, пункты управления войсками, средства ПВО, другие объекты противника, в том числе высокозащищенные", - добавили в госкорпорации.

РСЗО оснащена автоматизированной системой управления наведением и огнем. "Она обеспечивает, к примеру, точную топопривязку машины к местности прямо с марша и может наводить каждый снаряд отдельно", - сообщили в Ростехе.