Европейские ракеты нового поколения.

Как заявлено на Парижском аэрокосмическом салоне 2025, проектируемое под руководством MBDA будущее крылатое/противокорабельное оружие (Futur Missile Antinavire, FC/ASW, или по-французски – Futur Missile de Croisière,FMAN/FMC), подразумевает создание двух новых передовых европейских ракет для замены состоящих на вооружение в настоящее время моделей Exocet, Harpoon и SCALP/Storm Shadow. Характеристики последних стали недостаточными для противостояния новым угрозам и передовым средствам защиты. Две взаимодополняющие концепции перспективных боеприпасов разрабатываются в настоящее время и будут использоваться ВС Франции, Великобритании и Италии.

Будущее крылатое/противокорабельное оружие, FC/ASW

Малозаметная дозвуковая ракета: скрытность и универсальность

Первая европейская ракета, получила обозначение TP15. Предполагается, что она будет иметь дозвуковую скорость и малозаметность. Ракету оснастят разработанным совместно компаниями Rolls-Royce и Safran турбореактивным двигателем нового поколения, который позволит развивать скорость менее 1 Маха. Длина изделия составит чуть более 5 м, а очень низкая эффективная площадь рассеяния позволит ей преодолевать передовые системы ПВО.

Малозаметная ракета TP15

Подобно SCALP/Storm Shadow, боеприпас получит инфракрасную головку самонаведения (ГСН) нового поколения, которая позволит поражать наземные цели (склады, штабы, критически важную инфраструктуру), а также выполнять задачи по борьбе с кораблями. TP15 разрабатывается под руководством Великобритании.

Сверхзвуковая прямоточная воздушно-реактивная ракета

Второй образец, обозначенный как RJ10, станет сверхзвуковой ракетой с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Технология двигателя основана на опыте использования французских ракет ASMP. Планируется, что ракета сможет разгоняться до скорости 3 - 5 Махов. При этом она сохранит достаточную манёвренность, необходимую для преоболения ПВО противника.

Ракета будет управляться с помощью активной РЛС нового поколения, от компаний Thales и MBDA UK. Основная задача этого боеприпаса — нейтрализация целей на больших дальностях. В частности, в зонах SEAD/DEAD (подавление/уничтожение средств ПВО противника). RJ10 разрабатывается под руководством Франции.

Реализация и график выполнения программы

В настоящее время ведутся работы по технологическому совершенствованию и тестированию компонентов. На обеих европейских ракетах уже проведены демонстрационные и двигательные испытания. Предварительное рассмотрение проекта запланировано на конце 2025 года. Начало первых крупномасштабных лётных испытаний – в период с 2026 по 2028 годы.

Поступление новых ракет в арсеналы вооружённые силы ожидается к концу десятилетия или в начале 2030-х годов. Некоторые источники предполагают, что первые вооружения могут быть поставлены уже в 2028 году, на год раньше первоначального графика.

По материалам ресурса edrmagazine.eu