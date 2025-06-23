Российские космонавты на МКС провели тест по удаленному взаимодействию

Алексей Зубрицкий рассказал о научном тесте по совместному решению задач "Гомеостат", который он провел вместе с Сергеем Рыжиковым и Кириллом Песковым

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Спецкор ТАСС космонавт Алексей Зубрицкий рассказал о научном тесте по совместному решению задач "Гомеостат", который он вместе с двумя другими космонавтами Роскосмоса - Сергеем Рыжиковым и Кириллом Песковым - провел на борту Международной космической станции (МКС).

"Данная методика показывает, как экипаж может взаимодействовать друг с другом не общаясь, и прийти к решению одной задачи сообща", - сказал космонавт.

Зубрицкий рассказал, что суть теста "Гомеостат" заключается в том, что у каждого из трех участников-операторов на планшете запускается приложение, в котором есть шкала со стрелкой и виртуальное колесико для управления этой стрелкой. Участники должны, вращая колесико, привести стрелку к нулевой отметке, однако действия каждого участника влияют на положение не только его стрелки, но и стрелок других операторов. При этом участники не видят экраны друг друга и не могут общаться между собой.

Он добавил, что перед космонавтами стоит задача выполнить серию из четырех тестов длительностью три минуты каждый: именно такое максимальное время отводится для того, чтобы привести стрелки на всех планшетах к "нулю". Зубрицкий заметил, что совместить все стрелки удалось далеко не с первого раза. Результаты эксперимента будут интерпретированы только после возвращения космонавтов из экспедиции.

Тест "Гомеостат" проводится на борту МКС в рамках космического эксперимента "Взаимодействие-2", целью которого является исследование закономерностей внутри- и межгрупповой (взаимодействие с Центром управления полетами) динамики в ходе долговременного космического полета международного экипажа. Планируемые сроки проведения эксперимента - 2014-2029 гг. Регулярное тестирование в ходе полета позволит выявить изменения взаимоотношений в экипаже в длительном полете, оптимизировать проведение психологической поддержки и уточнить рекомендации к психологическому отбору и подготовке экипажа.