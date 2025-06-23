Алиханов: обновленный Ил-76 вызывает интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии

Министр промышленности и торговли отметил, что тяжелый транспортник глубоко модернизирован, несмотря на внешнее сходство, фактически это новый самолет со значительно улучшенными характеристиками

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Модернизированный тяжелый транспортный самолет Ил-76 вызывает большой интерес на Ближнем Востоке и в Восточной Азии, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в интервью ТАСС на полях ПМЭФ.

"После успешной презентации модернизированного тяжелого транспортного самолета Ил-76МД-90А в Дубае и в Саудовской Аравии самолет вызывает большой интерес у наших партнеров в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом, а также в Восточной Азии", - сказал он.

Министр отметил, что тяжелый транспортник Ил-76МД-90А - это глубоко модернизированный Ил-76. При этом, несмотря на внешнее сходство, фактически это новый самолет со значительно улучшенными характеристиками. Так, у самолета новые двигатели, авионика, новейшее оборудование и системы, усовершенствовано крыло и шасси.

"Эти преимущества делают машину абсолютно уникальной на рынке тяжелых рамповых транспортных самолетов и более экономически эффективной. Это также даст возможность эксплуатировать самолет на всех воздушных трассах с любых международных аэропортов", - подчеркнул Алиханов.

В целом самолеты типа Ил-76 хорошо известны за рубежом. Например, сейчас по всему миру в коммерческой эксплуатации находятся более 100 самолетов Ил-76ТД и его модификаций.

"Разработчик самолета "Ил" ведет переговоры с потенциальными эксплуатантами Ил-76ТД-90А как в России, так и за рубежом. Самолет прежде всего интересен тем авиакомпаниям, в парке которых в настоящее время трудятся ильюшинское семейство самолетов", - заявил глава Минпромторга.

О форуме

ПМЭФ проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". На форуме работают тематическая зона "Территория инноваций" и пространство национальных брендов "Покупай российское!".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.

Полный текст интервью будет опубликован в 09:00 мск.