ФПИ: остаточная атмосфера может стать рабочим телом для двигателей спутников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Остаточная атмосфера на низких орбитах может потенциально быть использована в качестве рабочего тела для двигателей спутников нового поколения. Об этом заявил генеральный директор Фонда перспективных исследований (ФПИ) Максим Вакштейн на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Сейчас появляются экстремальные до определенной степени предложения, что надо выходить на настолько низкие орбиты - 200 км и может быть ниже. Там возникают такие артефакты, как остаточная атмосфера, ее можно использовать в качестве рабочего тела для двигателей нового поколения, которые будут позволять корректировать работу и траекторию спутников. Это та ниша, в которой может работать фонд, создать то, к чему не подошел еще никто из бизнеса. Это наша роль и место", - сказал он.

Гендиректор ФПИ также сообщил, что совместно с Роскосмосом фонд разрабатывает двигатели для перспективных многоразовых ракет-носителей. "Это снизит стоимость вывода спутников и сделает запуски экономически эффективными", - отметил он.

Кроме того, Вакштейн рассказал, что ФПИ занимается решением задач спутниковой связи. "Недавно прошли успешные испытания демонстратора российской системы спутниковой связи 5G на основе многолучевой антенны с фазированной антенной решеткой и цифровым управлением, которая создает устойчивые зоны покрытия 5G на земле", - сказал он.