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РИА Новости

Российский ЗРК С-300В может с легкостью сбить F-16, заявил боец

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Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500"
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

С-300В способны сбивать американские истребители F-16

МОСКВА, 20 июн - РИА Новости. Российские зенитные ракетные комплексы С-300В способны с лёгкостью сбить истребитель американского производства F-16, рассказал заместитель командира батареи российской группировки войск "Север" с позывным "Спартак".

"Машина способна работать по самолетам, вертолетам, оперативно-тактическим, баллистическим ракетам. Мы работаем в данном месте по самолетам, которые поставляют Украине. Данная система с легкостью может обнаружить и уничтожить F-16, Су-24", - приводит слова "Спартака" Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, комплексы противовоздушной обороны С-300В группировки "Север" ежедневно выполняют задачи, прикрывая воздушное пространство в зоне проведения спецоперации от воздействия беспилотников ВСУ.

Помимо разведывательных и ударных беспилотников они активно уничтожают ракеты систем залпового огня и авиационные бомбы. С-300В обеспечивают надёжную защиту российских подразделений, а также гражданских и государственных объектов, подчеркнули в МО РФ.

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