"Барс-Сармат" разработал технологию, позволяющую подавлять дроны ВСУ

Российские военные нейтрализуют дроны ВСУ, отправляя на них ложный сигнал

МЕЛИТОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости. Центр специального назначения "Барс-Сармат" разработал технологию, которая позволяет российским военным подавлять управление беспилотником ВСУ, направляя на него имитационные помехи, – пока вражеский дрон пытается "разобраться" в поступающей на него информации, он теряет управление и падает, сообщил РИА Новости сотрудник Центра специального назначения (ЦСН) "Барс-Сармат" с позывным "Препод".

"Имитационная помеха намного эффективней "простой" помехи даже большей мощности, потому что "сводит с ума" приемник вражеского дрона. За это время он теряет связь с оператором, что было подтверждено в ходе испытаний", - рассказал "Препод".

Разработанную схему на основе микропроцессора и специальное программное обеспечение в ЦСН "Барс-Сармат" собираются предложить всем подразделениям РЭБ, работающим на фронте. По словам "Препода", для этого на базе подразделения создана лаборатория по модернизации существующих на фронте станций радиоэлектронной борьбы.

"У нас ведутся разработки именно в этом направлении. Сейчас мы модернизируем РЭБ тех подразделений, кто к нам обращается. В перспективе рассматриваем модернизацию всех РЭБов, которые находятся в эксплуатации на передовой, чтобы улучшить их характеристики. Сейчас наша задача - улучшить схемотехнику нашей разработки, чтобы ее можно было устанавливать практически в любое устройство", - рассказал он.

По словам добровольца, схема и программное обеспечение в "Барс-Сармате" создано после изучения трофейной техники противника - БПЛА и систем управления ими, а также систем обхода средств радиоэлектронной борьбы.

"Конечно же, используем как наши, находящиеся на вооружении, средства управления, так и захваченные у противника. Народные умельцы есть и на их стороне, к сожалению, поэтому мы должны быть готовы, чтобы вовремя распознать, что нашим бойцам готовит противник и суметь быть на шаг впереди", - пояснил он.