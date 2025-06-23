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ТАСС

В РФ тестируют смешанные сценарии применения дронов для увеличения дальности работы

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Операторы fpv-дронов
Операторы fpv-дронов.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как рассказал исполнительный директор конструкторского бюро "Спектр" Андрей Братеньков, идея заключается в использовании больших транспортных платформ, которые доставляют к месту применения более мелкие аппараты и выступают ретрансляторами сигнала

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российские специалисты в инициативном порядке приступили к испытанию смешанных сценариев применения дронов для транспортировки воздушных, наземных, подводных и надводных беспилотных аппаратов в целях увеличения дальности боевого применения. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) "Спектр" (Новосибирск) Андрей Братеньков.

"КБ "Спектр" в инициативном порядке начало отработку смешанных сценариев применения дронов для транспортировки других беспилотных аппаратов различных типов - воздушных, наземных, подводных и надводных. Новые вызовы требуют новых сценариев применения роботизированных систем. Идея заключается в использовании больших транспортных платформ, которые доставляют к месту применения более мелкие аппараты и выступают в качестве ретрансляторов сигнала в целях увеличения дальности боевой работы", - сказал Братеньков.

По его словам, комбинирование различных беспилотных систем "даст намного более эффективный результат, чем имеющиеся виды тяжелых вооружений - как в финансовом плане, так и в плане применения". "Мы видим, что ВСУ уже активно занимаются аналогичными проектами, все это вот-вот появится на фронте и потенциально способно создать нам много проблем. Уже применяются экспериментальные модели. Хотелось бы обратить на этот вопрос внимание руководства нового рода войск - войск беспилотных систем - для координации работы и взаимодействия", - сказал Братеньков.

Специалист уточнил, что, в частности, планируется использование дронов-носителей для транспортировки FPV-дронов. "К примеру, согласно сценарию смешанного применения в воздухе, дрон-носитель заходит на глубину 15-20 км, от него отделяются FPV-дроны и летят на дистанцию еще 20 км. Таким образом, мы имеем вход на территорию дистанцией 40 км. Если отправлять на 40 км маленький дрон, то он не сможет нести полезную нагрузку и будет нести только батарейку", - отметил исполнительный директор КБ "Спектр".

Также Братеньков рассказал о задачах комбинированного сценария применения подводных аппаратов. "Подводный аппарат, транспортирующий воздушный беспилотник, мог бы проходить достаточно далеко в подводном режиме и осуществлять пуск из-под воды для нанесения неожиданных для противника ударов по объектам наземной инфраструктуры", - сказал он. 

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Россия
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