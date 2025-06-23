Источник изображения: vestnik-rm.ru

Очень часто в материалах, рассказывающих о боевом применении ЛМУР, показываются их сверхточные прилеты в различную технику, пункты временной дислокации, инженерные сооружения и др.

И очень редко демонстрируются кадры самих носителей этого оружия. Министерство обороны РФ ликвидировало этот пробел, разместив в своих каналах в социальных сетях видео с участием "летающих танков" - новейших боевых вертолетов Ми-28НМ.

Министерство обороны РФ

На нем демонстрируется, как легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР), известная также как "Изделие 305" или Х-39, уничтожает место, где находились боевики формирований киевского режима. Все происходит в зоне ответственности группировки войск "Центр".

При этом видно, что кроме запущенной ракеты с левой стороны подвешена еще одна. Получается, что всего такой модернизированный "двадцать восьмой" может брать четыре подобных средства поражения, которые по своим тактико-техническим характеристикам равны или даже превосходят лучшие зарубежные УР аналогичного класса.

Роман Катков