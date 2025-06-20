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Военное обозрение

США провалили «амбициозный» план по выпуску артиллерийских снарядов калибра 155-мм

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Источник изображения: topwar.ru

У американцев нет «лишних» артиллерийских снарядов для Украины, США провалили план по производству боеприпасов калибра 155-мм. Об этом сообщает портал Defense One.

Амбициозный план США выйти к октябрю 2025 года на выпуск ста тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм в месяц накрылся медным тазом, не удалось достичь даже промежуточной отметки в 75 тысяч боеприпасов. Хотя по сравнению с 2022 годом, когда в США за месяц производилось примерно 14,5 тысячи снарядов, нынешние показатели смотрятся весьма солидно — 40 тысяч. Но Пентагону нужно в два с половиной раза больше, чтобы как-то компенсировать поставки снарядов Украине и сделать хоть какой-то запас.

Новый план был принят в феврале прошлого года еще при администрации Байдена, в первую очередь для поддержки Украины. Планировалось, что к апрелю 2025 года США выйдут на производство 75 тысяч снарядов в месяц, а к октябрю, т. е. началу нового финансового года, — к ста тысячам снарядов. Для этого в модернизацию уже действующих производств, а также строительство новых было вложено 5 млрд долларов, и на этом финансирование еще не прекращено.

Несмотря на отставание от графика, Пентагон планирует в следующем, 2026 году, произвести не менее одного миллиона артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

Кстати, в Европе тоже принимали план по повышению выпуска боеприпасов в несколько раз, но каких-то прорывов в этой области достичь не удалось.

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США
Украина
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