Баканов: РФ поможет организовать первый полет индонезийского космонавта

Генеральный директор Роскосмоса также отметил, что нужно подписать соглашение о защите ракетных технологий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Россия окажет содействие в организации первого полета космонавта из Индонезии. Об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Баканов в комментарии "Известиям" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Готовы [способствовать первому полету индонезийского космонавта]. Мы когда в 2001 году первый их спутник запускали, сейчас они рассматривают варианты взаимодействия. Нам надо соглашение подписать о защите ракетных технологий и перейдем уже тогда к обсуждению технических деталей", - сказал Баканов.

Он также отметил, что разговоры о подписании соглашения уже ведутся.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.