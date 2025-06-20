Россия выделит 319 млн на открытие центров промышленной робототехники

Минпромторг России профинансирует разработку и развитие технологических решений в промышленной робототехнике, внедрение роботизированных ячеек и комплексов на предприятиях, а также обучение сотрудников.

Подать заявку на грантовый конкурс могут российские организации, юридические лица и индивидуальные предприниматели до шестого июля. Оператор конкурсного отбора — Университет Иннополис, сообщили представители Университета Иннополис.

Участникам грантового конкурса необходимо разработать программу деятельности будущего Центра развития промышленной робототехники. Она должна включать план мероприятий, финансовый план, описания разрабатываемых робототехнических решений, а также перечень организаций-партнеров и обоснование ресурсного и кадрового обеспечения.

Среди требований к участникам — работа организации на протяжении не менее трех лет, больше 20 сотрудников в штате, наличие опыта в создании решений или оказании услуг в области промышленной робототехники, доступ к материально-техническим ресурсам для реализации программы центра. Также будут учтены квалификация специалистов центра и их научные публикации по соответствующей тематике, количество РИД и заключенных лицензионных договоров в области промышленной робототехники.

Победители конкурса получат до 217 млн руб. в 2025 г., до 71,8 млн руб. — в 2026 г., а в 2027 г. — до 30,5 млн руб. Размер гранта может быть увеличен. Протокол с победителями будет размещен на площадке «ЭТП Газпромбанк».

Искандер Бариев, директор Университета Иннополис: «Новые центры будут сфокусирован на развитии инфраструктуры для создания решений и услуг в промышленной робототехнике, включая разработку и внедрение технологий, аудит предприятий для оценки уровня роботизации, а также организацию мероприятий для повышения показателя плотности роботизации, в том числе образовательных программ. Первый грантовый конкурс на создание подобного центра мы провели в ноябре 2024 г. Тогда победителем стала пермская компания Promobot, которая получит от Минпромторга России не менее 183 млн руб. до конца 2026 г. Всего в отборе участвовали 11 организаций, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из Москвы, Башкортостана, Владимирской, Свердловской и Челябинской областей, Пермского края. Размер гранта в этом году увеличен почти вдвое с расчетом до 2027 г.».