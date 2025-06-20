Российские инженеры разработали систему компьютерного зрения для БПЛА

Инженеры ЦСН «Барс-Сармат» разработали систему компьютерного зрения для дронов

В Центре специального назначения «Барс-Сармат» разрабатывается система компьютерного зрения на базе нейросетей для эффективного уничтожения украинских беспилотников, сообщил специалист центра с позывным «Препод».

Разработка системы компьютерного зрения для дронов-перехватчиков ведется в Центре специального назначения "Барс-Сармат", передает РИА "Новости".

Специалисты центра сообщили, что система будет использовать нейросети для идентификации и классификации воздушных целей противника.

Инженеры настраивают нейросети так, чтобы встроенные вычислительные мощности дронов позволяли точно поражать обнаруженные цели. Информация для обучения системы собирается из открытых источников и видеозаписей, снятых бойцами центра.

В центре уточнили, что вычислитель на борту дрона позволяет с помощью нейросетей определять тип воздушной цели и наводить аппарат на беспилотник противника.

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