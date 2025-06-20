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Деловая газета "Взгляд"

Bloomberg: Испания выступила против повышения оборонных расходов НАТО до 5% ВВП

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Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото
Премьер-министр Испании Педро Санчес. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Armin Durgut

Bloomberg: Испания выступила против увеличения оборонных расходов НАТО до 5% ВВП

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о несогласии с планом по увеличению целевого уровня военных расходов НАТО.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в письме генеральному секретарю НАТО Марку Рютте сообщил о том, что страна выступит против инициативы по увеличению расходов на оборону до 5% ВВП, передает Bloomberg.

Санчес выразил свою позицию накануне саммита НАТО, который пройдет на следующей неделе в Гааге и станет площадкой для обсуждения мер реагирования на вызовы, связанные со спецоперацией России на Украине и угрозой снижения участия США в европейской безопасности.

Администрация президента США Дональда Трампа настаивает на беспрецедентном росте оборонных расходов европейских стран, указывая на необходимость для союзников взять на себя большую ответственность за собственную безопасность. Вопрос о новом целевом показателе должен быть вынесен на утверждение лидеров всех 32 стран-членов альянса.

Сопротивление Испании может осложнить достижение консенсуса по вопросу о значительном увеличении военного бюджета НАТО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что странам Европы необходимо договориться больше никогда не сокращать свои военные бюджеты.

В этом году суммарные оборонные расходы стран НАТО достигли рекордных 1,303 трлн долларов, при этом более половины этой суммы приходится на США.

Елизавета Шишкова

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