Войти
Интерфакс-АВН

ОДК и "Ростелеком" реализуют проект по цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры предприятий двигателестроения

541
0
0
Ростелеком
Ростелеком
Источник изображения: cnews.ru

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Объединённая двигателестроительная корпорация и компания "Ростелеком" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации, сообщила в четверг пресс-служба ОДК.

"Партнёрство с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений - компанией "Ростелеком" позволит реализовать значимый проект по переходу на отечественные разработки для управления ИТ-инфраструктурой предприятий. ОДК в контуре госкорпорации "Ростех" планирует создать полностью независимую от иностранных технических решений единую цифровую среду для обработки, хранения и обмена информацией, которая будет гарантировать полную безопасность всех данных", - сказал генеральный директор ОДК Александр Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны разработали дорожную карту, которая предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества по расширению применения цифровых технологий и телекоммуникаций на предприятиях ОДК.

В сообщении приводятся слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, отметившего, что современный рынок диктует необходимость создания комплексных и жизнеспособных моделей развития, способствующих укреплению технологического суверенитета нашей страны.

"Мы предлагаем нашим партнёрам не просто "коробочные" решения, а системный подход, который учитывает специфику производственных процессов и ресурсные возможности. Уверен, что совместными усилиями мы создадим все необходимые условия для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и технологической независимости промышленных предприятий ОДК", - сказал Осеевский.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОДК УК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:29
  • 320
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 15:49
  • 0
Холодный расчет
  • 20.06 13:31
  • 342
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.06 11:40
  • 72
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.06 11:40
  • 9469
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 11:29
  • 8
SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя
  • 20.06 11:17
  • 10
Неизбежность Тайваня
  • 20.06 11:11
  • 16
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 20.06 10:52
  • 1
Китай анонсировал создание нового поколения космических кораблей
  • 20.06 10:39
  • 1491
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.06 10:20
  • 17
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 20.06 10:17
  • 14
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.06 09:33
  • 42
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 20.06 05:40
  • 1
Крупные американские компании хотят вернуться в РФ, есть контакты, надеюсь, будут приниматься решения - Путин
  • 20.06 04:57
  • 1
Путин: Россия может помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем (The Associated Press, США)