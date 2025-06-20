ОДК и "Ростелеком" реализуют проект по цифровой трансформации ИТ-инфраструктуры предприятий двигателестроения

Москва. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Объединённая двигателестроительная корпорация и компания "Ростелеком" подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025) соглашение о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий и цифровой трансформации, сообщила в четверг пресс-служба ОДК.

"Партнёрство с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений - компанией "Ростелеком" позволит реализовать значимый проект по переходу на отечественные разработки для управления ИТ-инфраструктурой предприятий. ОДК в контуре госкорпорации "Ростех" планирует создать полностью независимую от иностранных технических решений единую цифровую среду для обработки, хранения и обмена информацией, которая будет гарантировать полную безопасность всех данных", - сказал генеральный директор ОДК Александр Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

По информации пресс-службы, стороны разработали дорожную карту, которая предусматривает проведение совместных мероприятий, направленных на развитие сотрудничества по расширению применения цифровых технологий и телекоммуникаций на предприятиях ОДК.

В сообщении приводятся слова президента "Ростелекома" Михаила Осеевского, отметившего, что современный рынок диктует необходимость создания комплексных и жизнеспособных моделей развития, способствующих укреплению технологического суверенитета нашей страны.

"Мы предлагаем нашим партнёрам не просто "коробочные" решения, а системный подход, который учитывает специфику производственных процессов и ресурсные возможности. Уверен, что совместными усилиями мы создадим все необходимые условия для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности и технологической независимости промышленных предприятий ОДК", - сказал Осеевский.