Сийярто: Венгрия готова принять переговоры РФ и Украины

Предложение в силе, отметил глава МИД страны

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Венгрия была бы готова принять переговоры между Россией и Украиной, предложение в силе. Об этом заявил журналистам глава МИД Венгрии Петер Сийярто на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы готовы к этому (принять встречу президентов России и США - прим. ТАСС) Я в свое время звонил министру иностранных дел России Сергею Лаврову и главе офисе президента Украины, я сказал им, что Венгрия готова принять какие-либо переговоры. Предложение в силе, мы его не отзывали", - отметил Сийярто.

"Все это знают. Если мы можем быть полезны в этом вопросе, мы [будем] полезны", - сказал глава МИД.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.