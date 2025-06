TNI: модернизированная подлодка "Якутск" была передана ВМФ России 11 июня

Пройдя все испытания, подлодка “Якутск” проекта "Варшавянка" была передана ВМФ России 11 июня 2025 года, пишетTNI. Она оснащена передовой технологией шумоподавления и благодаря низкой акустической сигнатуре считается одной из самых тихих неядерных подлодок в мире.

Брэндон Вайхерт

Американский военно-промышленный комплекс — в частности, верфи — переживает глубокий кризис, однако российские корабелы соответствуют высоким стандартам, заданным их лидерами.

Знакомьтесь: “Якутск” – шестая и последняя подлодка проекта 636.3 “Варшавянка” ВМФ России, в странах НАТО более известного как ImprovedKilo. Новая дизель-электрическая подводная лодка, приписанная к Тихоокеанскому флоту России, завершает модернизированную серию.

“Якутск” представляет собой усовершенствованный вариант более ранних разработок своего класса. Детище легендарного центрального конструкторского бюро “Рубин”, эти подводные лодки славятся своей скрытностью — за низкую акустическую сигнатуру они даже снискали в ВМС США лестное прозвище “Черная дыра”. В первую очередь они предназначены для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, сбора разведданных и нанесения стратегических ракетных ударов.

Изучаем задачи “Якутска”

“Якутск” и пять сестринских подлодок призваны укрепить возможности Тихоокеанского флота в Индо-Тихоокеанском регионе. Правительство Путина уже долгие годы стремится упрочить несколько шаткую власть над дальневосточными регионами — богатыми ресурсами, но скудно населенными и слаборазвитыми.

Хотя российский флот и близко не сравнится по размерам и масштабам с американским или китайским, по подводным возможностям Россия уступает лишь США. Отправка “Якутска” в Индо-Тихоокеанский регион свидетельствует о том, что Россия намерена плотнее сосредоточиться на обеспечении своих интересов в этом прибыльном регионе.

“Якутск” сошел со стапеля Адмиралтейских верфей в Санкт-Петербурге, которые входят в Объединенную судостроительную корпорацию. Эта верфь — единственный производитель модернизированных подводных лодок класса “Варшавянка” для ВМФ России. Корпус “Якутска” был заложен в августе 2021 года, а спуск на воду состоялся 11 октября 2024 года. Пройдя все испытания, “Якутск” был передан ВМФ России 11 июня 2025 года. Церемония прошла в Санкт-Петербурге под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира Воробьева.

Водоизмещение этой подлодки составляет около 2 350 тонн в надводном положении и от 3 100 до 4 000 тонн в подводном. Силовой установкой “Якутска” служат два дизель-генератора и электродвигатель, приводящий в движение один семилопастной винт неизменяемого шага. Подлодка развивает максимальную скорость 17 узлов (31 километр в час) на поверхности и 20 узлов (37 километров в час) под водой. Рабочая глубина составляет 240 метров, а максимальная — 300 метров. Запас хода на перископной глубине составляет 12 тысяч километров, а при работе на экономической скорости в погруженном состоянии — порядка 740 километров.

Как и другие подлодки этого модернизированного класса, “Якутск” оснащен передовой технологией шумоподавления. Благодаря скрытности и низкой акустической сигнатуре лодки класса “Варшавянка” — одни из самых тихих неядерных в мире и реальная угроза для кораблей НАТО. Шесть носовых торпедных аппаратов калибра 533 мм способны запускать тяжелые торпеды, такие как УГСТ, 53-65К или УСЭТ-80К для решения противолодочных и противокорабельных задач. В качестве альтернативы торпедам подлодки также могут задействовать до 24 морских мин.

Новые “Варшавянки” оснащены мощным комплексом крылатых ракет “Калибр-ПЛ”, включая тип 3М14 для наземных атак и тип 3М54 для противокорабельных задач. Более того, “Якутск” может запускать по четыре “Калибра” за один залп с короткими интервалами при максимальной загрузке в восемь ракет. Также доступен зенитный ракетный комплекс для надводных операций.

“Якутск” укомплектован мощным гидроакустическим комплексом МГК-400ЭМ и системой МГ-519ЭМ для обнаружения мин.

Разница между американским подводным флотом и российским

Про Америку можно сказать, что она “замужем” за своими подводными силами: ее атомные подводные лодки действительно чрезвычайно мощны. Однако американские военно-морские верфи не в состоянии удовлетворить даже текущий спрос, не говоря уже об ожиданиях, возросших на фоне надвигающейся войны.

Подводные лодки сыграют ключевую роль в любом потенциальном конфликте великих держав. Русские придумали, как создать по-настоящему динамичные подводные силы, в которых представлены как атомные, так и дизель-электрические лодки. Располагая таким сбалансированным сочетанием, Кремль остается боеспособным при любых раскладах. Это гарантия выживания в любом морском сражении: ВМФ России не скованы чрезмерной зависимостью от дорогих и сложных атомных подводных лодок, на которые “подписались” американцы.

Брэндон Вайхерт — старший редактор по национальной безопасности в журнале The National Interest, старший научный сотрудник Центра национальных интересов и один из авторов Popular Mechanics. Регулярно консультирует различные государственные учреждения и частные организации по геополитическим вопросам. Публиковался во многих изданиях, включая The Washington Times, The National Review, The American Spectator, MSN, Asia Times и бесчисленное множество других. Автор ряда книг.