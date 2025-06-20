МИД РФ: Россия прекращает военно-техническое сотрудничество с Германией

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Россия прекращает военно-техническое сотрудничество с Германией. Это делается из-за откровенно враждебной к нашей стране политики Берлина.

Такое заявление сделал МИД РФ и опубликовал его на своем официальном портале.

Российская Федерация прекращает действие соглашения о военно-техническом партнерстве с ФРГ и запускает для этого необходимые формальные процедуры.

Соглашение между правительством России и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл

- говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Там сказано, что формально существующий документ давно неактуален и утратил практический смысл. Он совершенно не соответствует современному состоянию российско-германских межгосударственных отношений.

В документе отмечается, что Берлин усиливает милитаристскую риторику в адрес нашей страны и целенаправленно идеологически настраивает против нее немецкий народ.

Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности

- сказано в опубликованном документе.

Соглашение во военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Берлином было заключено в 1996 году на пять лет. По истечении срока действия документ автоматически продлевается, если одна из сторон не выразит желания его расторгнуть.