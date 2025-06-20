МИД РФ: Россия прекращает военно-техническое сотрудничество с Германией

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Россия прекращает военно-техническое сотрудничество с Германией. Это делается из-за откровенно враждебной к нашей стране политики Берлина.
Такое заявление сделал МИД РФ и опубликовал его на своем официальном портале.
Российская Федерация прекращает действие соглашения о военно-техническом партнерстве с ФРГ и запускает для этого необходимые формальные процедуры.
- говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.
Там сказано, что формально существующий документ давно неактуален и утратил практический смысл. Он совершенно не соответствует современному состоянию российско-германских межгосударственных отношений.
В документе отмечается, что Берлин усиливает милитаристскую риторику в адрес нашей страны и целенаправленно идеологически настраивает против нее немецкий народ.
- сказано в опубликованном документе.
Соглашение во военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Берлином было заключено в 1996 году на пять лет. По истечении срока действия документ автоматически продлевается, если одна из сторон не выразит желания его расторгнуть.