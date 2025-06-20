Войти
Военное обозрение

МИД РФ: Россия прекращает военно-техническое сотрудничество с Германией

539
0
+1

Источник изображения: topwar.ru

Россия прекращает военно-техническое сотрудничество с Германией. Это делается из-за откровенно враждебной к нашей стране политики Берлина.

Такое заявление сделал МИД РФ и опубликовал его на своем официальном портале.

Российская Федерация прекращает действие соглашения о военно-техническом партнерстве с ФРГ и запускает для этого необходимые формальные процедуры.

Соглашение между правительством России и правительством Федеративной Республики Германия о военно-техническом сотрудничестве от 14 июня 1996 года в нынешних условиях утратило смысл

- говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Там сказано, что формально существующий документ давно неактуален и утратил практический смысл. Он совершенно не соответствует современному состоянию российско-германских межгосударственных отношений.

В документе отмечается, что Берлин усиливает милитаристскую риторику в адрес нашей страны и целенаправленно идеологически настраивает против нее немецкий народ.

Правительство ФРГ распирает от непомерных внешнеполитических амбиций, которые напрямую затрагивают жизненные российские интересы в области безопасности

- сказано в опубликованном документе.

Соглашение во военно-техническом сотрудничестве между Москвой и Берлином было заключено в 1996 году на пять лет. По истечении срока действия документ автоматически продлевается, если одна из сторон не выразит желания его расторгнуть.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Россия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.06 16:29
  • 320
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.06 15:49
  • 0
Холодный расчет
  • 20.06 13:31
  • 342
Израиль усиливает меры безопасности в связи с опасениями ударов со стороны Ирана
  • 20.06 11:40
  • 72
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 20.06 11:40
  • 9469
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 20.06 11:29
  • 8
SCMP: Эксперты предполагают, что секретный китайский истребитель J-36 не предназначен для ведения воздушного боя
  • 20.06 11:17
  • 10
Неизбежность Тайваня
  • 20.06 11:11
  • 16
КНДР ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Россией - ЦТАК
  • 20.06 10:52
  • 1
Китай анонсировал создание нового поколения космических кораблей
  • 20.06 10:39
  • 1491
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 20.06 10:20
  • 17
Дроны ВСУ впервые атаковали Сибирь. Они вылетали из фуры, чтобы ударить по аэродрому
  • 20.06 10:17
  • 14
Российские разведывательно-ударные мультикоптеры предложат на экспорт
  • 20.06 09:33
  • 42
Глава Ростеха анонсировал возобновление выпуска самолётов радиолокационного обнаружения и управления А-50У
  • 20.06 05:40
  • 1
Крупные американские компании хотят вернуться в РФ, есть контакты, надеюсь, будут приниматься решения - Путин
  • 20.06 04:57
  • 1
Путин: Россия может помочь заключить соглашение между Ираном и Израилем (The Associated Press, США)