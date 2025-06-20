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ЦАМТО

МНО Литвы намерено приобрести мины и малоразмерные боеприпасы у национальных производителей

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Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Министр обороны Литвы Довиле Шакалене выступает перед представителями СМИ во время встречи министров обороны государств-членов так называемой коалиции желающих в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 11 апреля 2025 года, Бельгия.
Источник изображения: © Getty Images / picture alliance

ЦАМТО, 19 июня. МНО Литвы объявило о намерении с целью защиты интересов национальной безопасности оснащать вооруженные силы страны военной техникой, произведенной на своей территории.

В частности, правительство Литвы одобрило предложение министерства разрешить Агентству по приобретению продукции оборонного назначения (DMA) при МНО закупать малоразмерные боеприпасы для БЛА и противотанковые мины у литовских производителей.

Как заявила министр национальной обороны Довиле Шакалене, решение производить и закупать оружие в Литве повышает обороноспособность страны и способствует развитию литовской оборонной промышленности, которая обладает потенциалом и для выхода на международный рынок. Целью Литвы является возможно быстрое достижение полной готовности к боевому применению БЛА в составе ВС Литвы и создание надежных цепочек поставок, чтобы обеспечить необходимое их количество в требуемые сроки.

По оценке МНО Литвы, литовские производители способны производить продукцию, соответствующую предъявляемым требованиям. Кроме того, выявлены потенциальные производители, которые могут производить и продавать требуемую военную технику.

Производство боеприпасов для БЛА и противотанковых мин в Литве уменьшит зависимость вооруженных сил от внешних источников, и позволит в кратчайшие сроки обеспечить контроль за производством и поставками военной техники.

Оценка опыта конфликта на Украине демонстрирует эффективность применения FPV-дронов с установленным боевым зарядом, а также барражирующих боеприпасов, которые обеспечивают преимущество на поле боя.

Использование данных боеприпасов позволяет наносить точные удары по цели. Они существенно дешевле управляемых ракет и пилотируемой авиационной техники, но обеспечивают сопоставимый или даже больший эффект. По этой причине МНО Литвы считает целесообразным приобрести боеприпасы, совместимые с имеющимися и приобретаемыми БЛА. Аналогичные боеприпасы будут приобретены для вооруженных сил Украины.

Противотанковые мины являются эффективным средством остановки или замедления продвижения бронетехники, в т.ч. танков и бронетранспортеров. Они имеют важное значение для обеспечения защиты территорий и позволяют контролировать ее подразделениями меньшей численности. Этот фактор особенно актуален, учитывая численность и возможности Вооруженных сил Литвы.

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Литва
Украина
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БПЛА
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