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ТАСС

Баканов: частичная автономность РОС заложит основу для баз на других планетах

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Российская орбитальная станция в представлении художника
Российская орбитальная станция в представлении художника.
Источник изображения: Anatoly Zak

Глава Роскосмоса отметил, что станция будет максимально автоматизирована

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Российская орбитальная станция (РОС) создается как временно посещаемая, а не постоянно обитаемая - такая автоматизация создает залог для дальнейших баз на Луне и планетах Солнечной системы. Об этом сообщил журналистам глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"[РОС будет] максимально автоматизирована, чтобы она была структурным элементом, который потом будет основой для мультипланетности - чтобы, когда мы на Луне будем разворачивать первую инфраструктуру, не рисковать человеческими жизнями. Чтобы была вот такая станция автоматизированная, которая там могла бы существовать автономно", - сказал Баканов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ранее в июне первый вице-премьер РФ Денис Мантуров доложил президенту Владимиру Путину, что российские специалисты запатентовали технологию оснащения орбитальной станции роботами для ее обслуживания. По его словам, эту систему планируется апробировать на РОС, а затем применить в рамках лунной программы.

Сейчас в РФ ведутся работы над созданием РОС. Согласно утвержденному генеральному графику, развертывание станции на околополярной орбите ожидается в период с 2027 по 2033 годы.

Первым на орбиту отправится научно-энергетический модуль (НЭМ) - его запуск намечен на конец 2027 года. Также до 2030-го планируется запустить универсально-узловой, шлюзовой и базовый модули - вместе с НЭМ они составят ядро станции. Второй этап развертывания станции подразумевает расширение станции путем стыковки двух целевых модулей с 2031 по 2033 годы.

Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС. 

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Мантуров Денис
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