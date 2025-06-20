Нейросеть GigaChat запустят к МКС на отдельном устройстве

Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов сообщил о согласовании моделей реализации проекта со Сбером

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Нейросеть Сбера GigaChat, которую планируется запустить на МКС осенью, будет работать как отдельное устройство, сообщил ТАСС гендиректор Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"Да, это отдельное устройство, как система поддержки принятия решений космонавта", - сказал Баканов на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, сейчас идет согласование моделей реализации проекта со Сбером, а запустить GigaChat на орбиту планируется уже осенью. "Я думаю, что мы в осеннем грузовом пуске это обеспечим", - добавил глава госкорпорации.