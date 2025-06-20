Восьмой фрегат типа "Могами" присоединился к ВМС Японии

В четверг, 19 июня, судостроительная компания Mitsubishi Heavy Industries Maritime Systems передала японскому флоту фрегат "Юбецу", после чего на борту состоялась церемония поднятия флага Морских сил самообороны Японии. Как отмечает Naval News, это восьмой корабль класса "Могами", построенный для национальных ВМС.

"Юбецу" зачислили в состав 15-го эскортного дивизиона, штаб-квартира которого находится на военно-морской базе Оминато в префектуре Аомори. Корабль станет первым фрегатом класса "Могами", размещенным в Оминато.

Фрегат "Юбецу", Япония Japan Maritime Self-Defense Force

Новый фрегат, как и остальные корабли серии "Могами", назван в честь реки. Юбецу протекает через Хоккайдо на севере Японии.

Фрегат "Юбецу" заложили в августе 2022 года на верфи Mitsui E&S в городе Тамано. Позднее это предприятие приобрела компания Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Корабль спустили на воду в ноябре 2023 года. Тогда предполагалось, что его введут в строй в 2024 финансовом году, который закончился 31 марта 2025 года. Как пояснил представитель японского флота, перенос связан с задержками поставок полупроводниковых компонентов, вызванными последствиями пандемии коронавируса.

Также отмечается, что "Юбецу" – второй эсминец в серии, который оснастили американской вертикальной пусковой установкой Mk.41, предназначенной для применения зенитных, крылатых и противокорабельных ракет. Первые шесть кораблей класса "Могами" получат такие установки позднее.

Стоимость поставки фрегата составила около 47,4 млрд йен (326 млн долларов США).

Полное водоизмещение фрегатов класса "Могами" – около 5500 тонн, длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

Фрегат вооружен 127-мм артустановкой Mk.45 от BAE Systems, противокорабельными ракетами "Тип-17" с дальностью поражения до 400 км, дистанционно управляемыми боевыми модулями с 12,7-мм пулеметами, 324-мм торпедами "Тип-12" и минами.

На борту может базироваться один многоцелевой вертолет, а также различные подводные беспилотные аппараты для противоминной борьбы.

В настоящее время продолжается постройка двух фрегатов класса "Могами", еще два таких корабля законтрактованы. На следующем этапе японский флот намерен закупить 12 фрегатов обновленного проекта.