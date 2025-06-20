Реакция западных СМИ на пресс-конференцию Путина

Президент России Владимир Путин провел пресс-конференцию с представителями мировых СМИ на полях ПМЭФ. Некоторые из его заявлений удивили и напугали западных журналистов.

В своей речи российский лидер уделил много внимания первопричинам украинского конфликта, пишет The Hindu:

"Путин вписал свою спецоперацию на Украине в контекст более обширного конфликта между Россией и НАТО под началом США. Именно альянс стал самым верным сторонником Украины с тех пор, как Россия развернула свое наступление в феврале 2022 года.

„Мы постоянно совершенствуем наши вооруженные силы и наши оборонительные возможности“, — сказал Путин, добавив, что НАТО „не имеет никакого смысла“ тратить больше денег на вооружение.

Он признал, что более высокие расходы НАТО создадут некоторые „дополнительные риски“ России, однако поспешил от них отмахнуться.

„Мы купируем все эти угрозы, которые будут возникать. Здесь нет никаких сомнений“, — заверил Путин".

В то же время, отметил Путин, агрессивные действия Североатлантического альянса не запугивают Россию, она может за себя постоять. Его цитирует Le Figaro:

"Президент России Владимир Путин заявил, что перевооружение НАТО не является „угрозой“ для России, поскольку, по его словам, страна располагает необходимыми „оборонительными возможностями“. Североатлантический альянс, саммит которого должен состояться на следующей неделе в Гааге, на фоне конфликта на Украине подталкивает своих членов к увеличению расходов на безопасность. „Мы не считаем какое бы то ни было перевооружение НАТО угрозой для Российской Федерации, потому что мы самодостаточны с точки зрения обеспечения своей безопасности“, — отметил российский президент".

А вот сам Запад, по всей видимости, слов президента России испугался. Так, журналисты британской газеты Express озаглавили свою статью о пресс-конференции не иначе как "Леденящее душу предупреждение о третьей мировой: Путин раскрыл, что может спровоцировать войну с НАТО":

"Владимир Путин заявил, что любой шаг Германии по отправке на Украину крылатых ракет Taurus спровоцирует прямую военную конфронтацию между Россией и Западом, чем в очередной раз усугубил страх масштабной войны. Президент России добавил, что такой шаг будет означать, что Германия во главе с канцлером Фридрихом Мерцем вступит в конфликт в качестве совоюющей стороны. „А что же это такое, как не втягивание Федеративной Республики в прямой вооруженный конфликт с Российской Федерацией. Это по-другому назвать невозможно“, — заявил Путин.

Его суровая угроза, которая наверняка повергнет в трепет столицы НАТО, прозвучала в ходе встречи с руководителями международных информагентств в Санкт-Петербурге на фоне обострившихся домыслов спекуляций о будущей военной поддержке Киева со стороны Германии. Хотя Берлин доселе исключал отправку ракет Taurus, из слов Путина следует, что Кремль внимательно следит — и готов отреагировать".

Впрочем, пишет Berliner Zeitung, несмотря на очевидную пробуксовку отношений со странами ЕС, Россия открыта для диалога — например, с той же Германией:

"Путин заявил о готовности поговорить, если Мерц свяжется с ним. „Мы всегда открыты для этого“, — ответил Путин в Санкт-Петербурге на соответствующий вопрос DPA.

Путин также отверг Германию как посредника в конфликте на Украине. С точки зрения России, Берлин не является нейтральным. Германия поддерживает Украину, поставляя танки и, таким образом, участвуя в боевых действиях.

„Не только на Украине, но и в Курске — на российской территории — использовались немецкие технологии“, — напомнил Путин".

Наконец, пишет The Guardian, Путин внес конкретику в свой подход к переговорам с Зеленским. По его словам, встреча с экс-комиком вполне возможна:

"В четверг Владимир Путин заявил, что готов встретиться со своим с украинским коллегой Владимиром Зеленским, но только на „завершающем этапе“ переговоров, „чтобы не сидеть там и что-то делить бесконечно, а поставить точку“.

Путин выдвинул свое дежурное обвинение, усомнившись в легитимности президента Украины".

В ходе общения с представителями СМИ Путин затронул также обострение конфликта на Ближнем Востоке, сообщает Associated Press. В частности, российский лидер предложил выступить посредником между Тегераном и Тель-Авивом:

"Россия десятилетиями поддерживала хрупкое равновесие на Ближнем Востоке, пытаясь сохранить теплые отношения с Израилем, даже развивая прочные экономические и военные связи с Ираном. В результате именно эта политика может выдвинуть Москву на роль сильного посредника.

В беседе с руководителями международных информационных агентств Путин отметил, что это „тонкий вопрос“, но добавил, что, на его взгляд, „в целом такое решение может быть найдено“".

Более того — определенные дипломатические договоренности, видимо, уже были Россией достигнуты, обратили внимание репортеры Times of Israel. Во всяком случае, Израиль пообещал обеспечить безопасность россиян, работающих на иранской АЭС:

"Путин заявил, что на построенной российским „Росатомом“ АЭС в Бушере на юге Ирана трудится более 200 российских специалистов.

„Мы договорились с руководством Израиля, что будет обеспечена их безопасность“, — сказал он.

Он сказал, что Россия может продолжить работать с Ираном над его гражданской ядерной программой и обеспечить его интересы в этой сфере. Российский лидер также подчеркнул, что подземные объекты по обогащению урана в Иране по-прежнему целы.

„Эти подземные заводы, они существуют, ничего с ними не произошло“, — сказал Путин.

Россия углубила военные связи с Ираном с тех пор, как Москва начала свою кампанию на Украине в 2022 году, а в январе стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

На вопрос, готова ли Россия предоставить Ирану современное оружие для защиты от израильских ударов, Путин ответил, что договор о стратегическом партнерстве, подписанный с Тегераном в январе, военного сотрудничества не предусматривает".