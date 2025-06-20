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Интерфакс-АВН

Глава "Роскосмоса" заявил об обсуждении с двумя странами АТР строительства космодромов

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Д.Баканов
Д.Баканов.
Источник изображения: militarynews.ru

Санкт-Петербург. 19 июня. ИНТЕРФАКС - Россия ведет с двумя странами Азиатско-Тихоокеанского региона обсуждение строительства двух космодромов на их территории, заявил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на ПМЭФ-2025.

"Не буду сейчас называть две страны Азиатско-Тихоокеанского региона, которые рассматривают возможность строительства совместно с Россией двух стартовых столов, двух космодромов. Но там пока еще не стадия, когда мы пожали руки, поэтому я пока их называть не буду. Но (...) и в этом направлении мы движемся", - сказал Баканов на сессии "Космические технологии - будущее экономики услуг". "Повестка международная, она очень и очень насыщенная", - отметил глава "Роскосмоса".

Он также заявил, что разрыва отношений с США в космической сфере нет.

"Даже со Штатами у нас в этом смысле разрыва взаимоотношений нет. И надо дать должное, мы контактируем с НАСА, с рядом коллег, там очень все конструктивно идет", - сказал Баканов в четверг на сессии ПМЭФ-2025.

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