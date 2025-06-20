Баканов анонсировал запуск 16 спутников "Рассвет" на орбиту в конце года

Спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет" разработки "Бюро 1440" смогут обеспечить пользователей в любой точке Земли широкополосным доступом в интернет, в том числе на борту самолетов и поездов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. 16 космических аппаратов низкоорбитальной группировки связи "Рассвет" компании "Бюро 1440" планируется одновременно вывести на околоземную орбиту в рамках первого запуска в декабре. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Первый серийный запуск запланирован на конец этого года. 16 аппаратов под обтекателем - это так же, как разворачивался Starlink", - сказал Баканов.

18 июня гендиректор Роскосмоса рассказал, что запуск первых серийных "Рассветов" намечен на декабрь.

Спутники низкоорбитальной группировки "Рассвет" разработки "Бюро 1440" смогут обеспечить пользователей в любой точке Земли широкополосным доступом в интернет, в том числе на борту самолетов и поездов. Согласно планам предприятия, запуск коммерческого сервиса намечен на 2027 год - к этому моменту на орбите планируется иметь более 250 аппаратов. К 2035 году численность группировки может достигнуть 900 спутников.

О ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Главная тема - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире".

Организатор ПМЭФ - Фонд Росконгресс. Информационный партнер - ТАСС.