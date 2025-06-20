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ТАСС

Военный эксперт Литовкин назвал недостатки применения боевой авиации Израилем

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Источник изображения: Фото: Israeli Air Force

Полковник в отставке добавил, что при оценке эффективности нужно учитывать стоимость самолетов, аэродромной инфраструктуры, обслуживания боевых машин до вылета и после возвращения

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Основными недостатками боевой авиации Израиля в качестве основной ударной силы являются риски потери пилота и затраты на обслуживание авиационного парка. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Во-первых, авиация - это человек летит. А не так дорого стоит самолет, как человек. <...> Летчика надо учить лет десять для того, чтобы он хорошо летал на том же самолете F-35. Во-вторых, с территории Израиля до Ирана летать для нанесения ударов достаточно долго. В-третьих, авиация - это всегда дорого", - сказал Литовкин.

Он добавил, что при оценке эффективности нужно учитывать стоимость самолетов, аэродромной инфраструктуры, обслуживания боевых машин до вылета и после возвращения, а также содержания штата специалистов.я Эксперт также отметил, что Иран способен своими ударами вывести из строя израильские истребители, однако предположил, что ВВС Израиля распределяют свою боевую авиацию по различным аэродромам.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Продукция
F-35
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