Военный эксперт Литовкин назвал недостатки применения боевой авиации Израилем

Полковник в отставке добавил, что при оценке эффективности нужно учитывать стоимость самолетов, аэродромной инфраструктуры, обслуживания боевых машин до вылета и после возвращения

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Основными недостатками боевой авиации Израиля в качестве основной ударной силы являются риски потери пилота и затраты на обслуживание авиационного парка. Таким мнением с ТАСС поделился военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

"Во-первых, авиация - это человек летит. А не так дорого стоит самолет, как человек. <...> Летчика надо учить лет десять для того, чтобы он хорошо летал на том же самолете F-35. Во-вторых, с территории Израиля до Ирана летать для нанесения ударов достаточно долго. В-третьих, авиация - это всегда дорого", - сказал Литовкин.

Он добавил, что при оценке эффективности нужно учитывать стоимость самолетов, аэродромной инфраструктуры, обслуживания боевых машин до вылета и после возвращения, а также содержания штата специалистов.я Эксперт также отметил, что Иран способен своими ударами вывести из строя израильские истребители, однако предположил, что ВВС Израиля распределяют свою боевую авиацию по различным аэродромам.